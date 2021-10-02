"Це нормально, я радію": Венедіктова прокоментувала чутки про можливу відставку (ексклюзивне відео)

Чутки генпрокурор вважає нормальним явищем, як і відставку.

Генеральний прокурор України і перша жінка на цій посаді Ірина Венедіктова у відставку йти не збирається і каже, що чутки про можливу відставку її не чіпають.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналісту "Телеграфа".

"Я радію, мене не забувають. Але я, по-перше, люблю свою роботу, а по-друге не збираюся нікуди йти. Поки Верховна Рада не скаже що потрібно вже" — прокоментувала Венедіктова.

"Це постійна хвиля з першого дня на посаді", — розповідає генпрокурор. Вона також зазначає, що відставка на її посаді — це нормально. "Кажуть і прекрасно", — резюмує Венедіктова.

Також вона розповіла, що генпрокуратура проводила спільне дослідження з Радою Європи і воно показало, що Венедіктову не знає 70% громадян України. "Крім депутатів і генпрокурора це нікому не цікаво", — сказала генпрокурор.

За словами декількох високопоставлених джерел в "Слугу Народу", у генпрокурора Ірини Венедіктової зараз випробувальний термін.

"У неї є час ще показати результат своєї роботи, кілька місяців максимум. Але якщо не буде влаштовувати президента її робота, то відправимо у відставку", — коментує народний депутат не під запис.

Як раніше писав "Телеграф", головним лобістом відставки генпрокурора джерела нашого видання назвали заступника глави офісу президента Андрія Смирнова. Сам він на запит "Телеграфа" про це досі не відповів.

Крім Ірини Венедіктової під загрозою відставки можуть опинитися ще кілька високопоставлених представників української політики.