"Это нормально, я радуюсь": Венедиктова прокомментировала слухи о возможной отставке (эксклюзивное видео)

Слухи генпрокурор считает нормальным явлением, как и отставку.

Генеральный прокурор Украины и первая женщина на этом посту Ирина Венедиктова в отставку идти не собирается и говорит, что слухи о предполагаемом смещении ее не трогают.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналисту "Телеграфа".

"Я радуюсь, меня не забывают. Но я, во-первых, люблю свою работу, а во-вторых не собираюсь никуда уходить. Пока Верховная Рада не скажет что нужно уже" — прокомментировала Венедиктова.

"Это постоянная волна с первого дня на должности", — рассказывает генпрокурор. Она также отмечает, что отставка на ее посту — это нормально. "Говорят и прекрасно", — резюмирует Венедиктова.

Также она рассказала, что генпрокуратура проводила совместное исследование с Советом Европы и оно показало, что Венедиктову не знает 70% граждан Украины. "Кроме депутатов и генпрокурора это никому не интересно", — сказала генпрокурор.

По словам нескольких высокопоставленных источников в "Слуге Народа", у генпрокурора Ирины Венедиктовой сейчас испытательный срок.

"У неё есть время ещё показать результат своей работы, несколько месяцев максимум. Но если не будет устраивать президента ее работа, то отправим в отставку",- комментирует народный депутат не под запись.

Как ранее писал "Телеграф", главным лоббистом отставки генпрокурора источники нашего издания назвали заместителя главы офиса президента Андрея Смирнова. Сам он на запрос "Телеграфа" об этом до сих пор не ответил.

Кроме Ирины Венедиктовой под угрозой отставки могут оказаться еще несколько высокопоставленных представителей украинской политики.