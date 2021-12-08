Рус

#14 Дмитро Разумков

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Колишній спікер парламенту ґрунтовно готувався до свого звільнення
Колишній спікер парламенту ґрунтовно готувався до свого звільнення

Політик уже заручився підтримкою щонайменше одного крупного бізнесмена

Досвідчений політтехнолог Дмитро Разумков ефективно виконував роль голови штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського у 2019 році та відкрито увійшов із ним в конфлікт вже у 2021 році.

Здавалося б, втративши крісло голови парламенту, Разумков може загубитися у просторах політичного ландшафту, але можна сміливо стверджувати, що на момент звільнення з посади він серйозно підготувався. Коли стало зрозуміло, що відставка спікера лише питання часу, Разумков став регулярно міняти крісло голови парламенту на крісло у студії каналів Ріната Ахметова.

Не секрет, що у своїй роботі Разумков намагався дотримуватися регламенту, часто заважаючи планам Банкової вкотре наплювати на принципи парламентаризму та прогнути депутатів. Це з першого дня роботи дев’ятого скликання Ради дозволило йому сформувати нормальні робочі стосунки абсолютно з усіма фракціями та групами впливу під куполом на Грушевського. Створена МФО "Розумна політика", звичайно, ще та солянка у плані кадрів, але непоганий трамплін для потрапляння Разумкова вже до наступного парламенту зі своєю фракцією. Окрім "Україна 24", ходить ексспікер і в студії каналів "Прямий" та "Еспресо", які пов’язують із п’ятим президентом Петром Порошенком.

14 рядок у рейтингу багато в чому на перспективу, адже, на відміну від "старої гвардії", у Разумкова для успішної політичної кар’єри є і знання, і досвід, і медійна, а можливо і фінансова підтримка великих ФПГ. Ключовий ресурс колишнього спікера – зв’язки, а також уміння знаходити спільну мову та налагоджувати роботу команди. Поміркованість у поглядах дозволяє Разумкову ситуативно малювати в очах майбутнього електорату гарну картинку, як це було й із Зеленським у 2019 році.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Дмитро Разумков
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Політика
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Прапори США та Росії
Кремль не пішов на примирення: висновки західної преси щодо переговорів Путіна та Байдена
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"
Дата публікації
Категорія
Вперше Омікрон виявили у листопаді 2021 року
Вакцинація все ще ефективна, але є нюанс: у ВООЗ розповіли про Омікрон
Дата публікації
Категорія
Біда української нерухомості – ціна на неї захмарні, але іншої немає
Нерухомість в Україні: занадто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде