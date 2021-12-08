14 Дмитро Разумков

Політик уже заручився підтримкою щонайменше одного крупного бізнесмена

Досвідчений політтехнолог Дмитро Разумков ефективно виконував роль голови штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського у 2019 році та відкрито увійшов із ним в конфлікт вже у 2021 році.

Здавалося б, втративши крісло голови парламенту, Разумков може загубитися у просторах політичного ландшафту, але можна сміливо стверджувати, що на момент звільнення з посади він серйозно підготувався. Коли стало зрозуміло, що відставка спікера лише питання часу, Разумков став регулярно міняти крісло голови парламенту на крісло у студії каналів Ріната Ахметова.

Не секрет, що у своїй роботі Разумков намагався дотримуватися регламенту, часто заважаючи планам Банкової вкотре наплювати на принципи парламентаризму та прогнути депутатів. Це з першого дня роботи дев’ятого скликання Ради дозволило йому сформувати нормальні робочі стосунки абсолютно з усіма фракціями та групами впливу під куполом на Грушевського. Створена МФО "Розумна політика", звичайно, ще та солянка у плані кадрів, але непоганий трамплін для потрапляння Разумкова вже до наступного парламенту зі своєю фракцією. Окрім "Україна 24", ходить ексспікер і в студії каналів "Прямий" та "Еспресо", які пов’язують із п’ятим президентом Петром Порошенком.

14 рядок у рейтингу багато в чому на перспективу, адже, на відміну від "старої гвардії", у Разумкова для успішної політичної кар’єри є і знання, і досвід, і медійна, а можливо і фінансова підтримка великих ФПГ. Ключовий ресурс колишнього спікера – зв’язки, а також уміння знаходити спільну мову та налагоджувати роботу команди. Поміркованість у поглядах дозволяє Разумкову ситуативно малювати в очах майбутнього електорату гарну картинку, як це було й із Зеленським у 2019 році.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.