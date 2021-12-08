Укр

#14 Дмитрий Разумков

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Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Бывший спикер парламента основательно готовился к своему увольнению
Бывший спикер парламента основательно готовился к своему увольнению

Политик уже заручился поддержкой минимум одного крупного бизнесмена

Опытный политтехнолог Дмитрий Разумков эффективно выполнял роль главы штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в 2019 году и открыто вошел с ним в клинч уже в 2021.

Казалось бы, лишившись кресла председателя парламента, Разумков может затеряться в просторах политического ландшафта, но можно смело утверждать, что к моменту ухода с поста он серьезно подготовился. Когда стало понятно, что отставка спикера лишь вопрос времени, Разумков стал регулярно менять кресло главы парламента на кресло в студии каналов Рината Ахметова.

Не секрет, что в своей работе Разумков пытался придерживаться регламента, часто мешая планам Банковой в очередной раз наплевать на принципы парламентаризма и прогнуть депутатов. Это с первого дня работы девятого созыва Рады позволило ему сформировать нормальные рабочие отношения абсолютно со всеми фракциями и группами влияния под куполом на Грушевского. Созданная МФО "Разумная политика", конечно, еще та солянка в плане кадров, но хороший трамплин для попадания Разумкова уже в следующий парламент со своей фракцией. Кроме "Украина 24", вхож экс-спикер и в студии каналов "Прямой" и "Эспресо", которые связывают с пятым президентом Петром Порошенко. 

14 строчка в рейтинге во многом на перспективу, ведь, в отличие от "старой гвардии", у Разумкова для успешной политической карьеры есть и знания, и опыт, и медийная, а возможно и финансовая, поддержка крупных ФПГ. Ключевой ресурс бывшего спикера — связи, а также умение находить общий язык и налаживать работу команды. Умеренность во взглядах позволяет Разумкову ситуативно рисовать в глазах будущего электората красивую картинку, как это было и с Зеленским в 2019 году.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

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#Рейтинг #Топ-20 #Дмитрий Разумков
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