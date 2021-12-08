12 — Олег Татаров

За Татарова публічно заступається навіть президент

Заступник глави Офісу президента, призначення якого викликало широкий резонанс у суспільстві. За часів Революції Гідності він працював у МВС та звинувачував мітингувальників у нападі на силовиків.

Крім того, Татаров став фігурантом справи щодо заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Тоді його звинувачували у впливі на слідство, оскільки Офіс генпрокурора забрав справу у НАБУ і передав її СБУ, а одна з функцій Татарова якраз і була курування роботи спецслужби.

Після скандалу Андрій Єрмак передав частину повноважень Татарова ще одному своєму заступнику – Андрію Смирнову. Однак «Бабель» отримав розпорядження голови ОП, у якому фактично всі повноваження, раніше передані Смирнову, знову повернули Татарову. Офіс президента у письмовій відповіді виданню це спростував.

Втім, незважаючи на всі юридичні перипетії, Татаров, за словами співрозмовників у політикумі, займається органами досудового розслідування та судами. Цей факт, безперечно, дає йому велике поле для впливу. Як кажуть співрозмовники у "Слузі народу", Татаров займається всіма можливими кримінальними справами проти нардепів, особливо це стосується тих, хто хоче вести самостійну політичну кар’єру.

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