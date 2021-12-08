12 - Олег Татаров

За Татарова публично вступается даже президент

Заместитель главы Офиса президента, чье назначение вызвало широкий резонанс в обществе. Во времена Революции Достоинства он работал в МВД и обвинял митингующих в нападении на силовиков.

Кроме того, Татаров стал фигурантом дела о завладении 81 миллионов гривен Нацгвардии. Тогда его обвиняли во влиянии на следствие, так как Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и передал его СБУ, а одна из функций Татарова как раз и было курирование работы спецслужбы.

После скандала Андрей Ермак передал часть полномочий Татарова еще одному своему заму – Андрею Смирнову. Однако в распоряжении «Бабеля» оказалось распоряжение главы ОП, в котором фактически все полномочия, переданные Смирнову, вновь вернули Татарову. Офис президента в письменном ответе изданию это опроверг.

Впрочем, несмотря на все юридические перипетии, Татаров, по словам собеседников в политикуме, курирует органы досудебного расследования и суды. Этот факт, несомненно, дает ему большое поле для влияния. Как говорят собеседники в "Слуге народа", Татаров курирует все возможные уголовные дела против нардепов, особенно это касается тех, кто хочет вести самостоятельную политическую карьеру.

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