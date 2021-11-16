Мінус один: нардеп від "Батьківщини" раптом передумав вступати до групи Разумкова

Джерела "Телеграфа" повідомляють про тиск Офісу президента на депутатів, які бажають увійти до об’єднання Дмитра Разумкова

Народний депутат від "Батьківщини" Володимир Кабаченко, який раніше увійшов до міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Дмитра Разумкова, несподівано відкликав свій підпис. Про це повідомляють співрозмовники «Телеграфа» у «Слузі Народу» та «Батьківщині».

«Кабаченко наразі розповідає депутатам, що не розібрався, до якого об’єднання він входить. Каже, що Ніколаєнко (Андрій Ніколаєнко, нардеп від «Батьківщини», який єдиний із фракції проголосував проти відставки Разумкова, — Ред.) просто підсунув йому папір на підпис, не сказавши, про яке конкретно МФО йдеться», — коментує співрозмовник у "Слузі народу".

Заява Кабаченка на ім’я Стефанчука

Але, як додає ще один співрозмовник «Телеграфа», на всіх депутатів із монобільшості, які увійшли до МФО Разумкова чинять тиск як у керівництві фракції, так і з Офісу президента.

«Голови комітетів від "Слуг", той же Бабак чи Наталуха, спочатку підтримували Разумкова, але не вступили до його МФО, бо їм пригрозили відібрати посади керівників комітетів. А у Наталухи ще й залишається можливість стати міністром», — додає нардеп.

Нагадаємо, Наталусі пророкували посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості, проте після голосування за відставку Разумкова на цю посаду призначили Олексія Рябікіна. Як переконані наші джерела, тимчасово.

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Нагадаємо, 5 листопада Дмитро Разумков оголосив про створення свого МФО "Розумна політика", туди спочатку увійшло 25 депутатів.

16 листопада перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив про створення МФО із трибуни Верховної Ради.

Раніше Телеграф писав, що в Офісі президента точаться дискусії про те, щоб позбавити Разумкова депутатського мандата. Очевидно, що МФО Разумкова може стати плацдармом для створення нової політсили.