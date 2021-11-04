У «Слузі народу» анонсують відставку ще одного міністра

У "Слузі народу" розглядають скандальну Галину Третьякову як міністра соціальної політики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна може залишити свою посаду найближчим часом. Про це стало відомо від джерел у фракції "Слуга народу". Ця відставка може продовжити серію звільнень у Кабінеті міністрів України.

"Ми хотіли винести також і її (Марини Лазебної, — ред.) звільнення сьогодні на розгляд, але цього не трапилося лише з однієї причини: не знайшли кандидатуру їй на заміну", — розповіло джерело.

За словами представника партії, раніше в "Слузі народу" розглядали народного депутата Галину Третьякову як змінницю Марини Лазебної.

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"Але після скандалу з її висловлюваннями ми відмовилися від цієї ідеї, хоча вона була б хорошим кандидатом на цю посаду. Але ми ще повернемося до цього питання, як і до заміни Рябікіна (новоспечений міністр зі стратегічних галузей промисловості України, — ред.), який пропрацює в Кабміні не більше двох-трьох місяців. На його місці мав бути Дмитро Наталуха (народний депутат від "Слуги народу", — ред.), але він завадив собі позицією щодо Разумкова", — розповіло «Телеграфу» джерело у керівництві фракції "Слуга народу".

Раніше «Телеграф» повідомляв, чому сьогодні парламент відправив у відставку чотирьох міністрів і як підбиралися їхні наступники.