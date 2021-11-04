В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра

В "Слуге народа" рассматривают скандальную Галину Третьякову в качестве министра социальной политики

Министр социальной политики Марина Лазебная может быть покинуть свою должность в ближайшее время. Об этом "Телеграфу" стало известно от источников во фракции "Слуга народа". Данная отставка может продолжить серию увольнений в Кабинете министров Украины.

"Мы хотели вынести также и ее (Марины Лазебной, — ред.) увольнение сегодня на рассмотрение, но этого не случилось только по одной причине: не нашли кандидатуру ей на замену", — рассказал нам источник.

По словам представителя партии, ранее в "Слуге народа" рассматривали народного депутата Галину Третьякову в качестве сменщицы Марины Лазебной.

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"Но после скандала с ее высказываниями мы отказались от этой идеи, хотя она была бы хорошим кандидатом на эту должность. Но мы ещё вернёмся к этому вопросу, как и к замене Рябикина (новоиспеченный министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, — ред.), который проработает в Кабмине не больше двух-трёх месяцев. На его месте должен был быть Дмитрий Наталуха (народный депутат от "Слуги народа", — ред.), но он помешал себе позицией по Разумкову", — рассказал «Телеграфу» источник в руководстве фракции «Слуга народа».

Ранее «Телеграф» сообщал о том, почему сегодня парламент отправил в отставку четырёх министров и как подбирались их преемники.