Радуется смерти коллеги и выступает за стерилизацию женщин: почему "Слуги народа" терпят Галину Третьякову

Нардеп Галина Третьякова вновь угодила громкий скандал, но очередная выходка и здесь может сойти ей с рук. Почему — в материале "Телеграфа"

В пятницу, 8 октября, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») в очередной раз показала себя с худшей стороны. Реагируя на смерть нардепа Антона Полякова, также пришедшего в Раду со «слугами», но ставшего их критиком, она порадовалась, что «минус один враг».

«Телеграф» решил вспомнить прочие «зашквары» Третьяковой, а также с помощью экспертов разобраться, почему «слуги» терпят в своей фракции человека, который регулярно сеет такой негатив.

Третьякова и «дети низкого качества»

Третьякова неоднократно подвергалась критике за взгляды и высказывания, которые, мягко говоря, несовместимы с вверенным ей направлением социальной политики.

Среди самых громких можно вспомнить её выступление 24 июня 2020 года на вебинаре, в котором она в качестве положительного примера приводила «стерилизацию женщин без высшего образования при Ли Куан Ю» (Сингапур) и употребляла термин «дети низкого качества». Тогда же утверждала, что малообеспеченные семьи при планировании ребенка руководствуются перспективой получения социальной помощи.

Скандал был серьезный. В постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требовали отставки Третьяков, называя ее позицию «антисоциальной и антигуманной».

В ответ Третьякова заявила, что против нее развернули информационную кампанию и уверяла, что термин «качество детей» использовался нобелевским лауреатом Гери Беккером.

Третьякова и «бедные» депутаты

В июле 2020 года всё та же Третьякова нарвалась на новую порцию критики. На этот раз за то, что назвала зарплату народных депутатов слишком низкой для качественного обеспечения их работы.

При этом признала, что средняя заработная плата депутата Верховной Рады составляет 32-35 тысяч гривен, в зависимости от того, пошел ли нардеп в отпуск.

Третьякова против ФОПов

По идее, на своем посту Третьякова должна ратовать за социальную справедливость. Как минимум. Но что-то, похоже, пошло не так. Она постоянно вступает в активную конфронтацию с профсоюзами. В том числе, продвигая реформы трудового законодательства, направленные, по её собственным словам, на принятие «либерального для работодателя» Трудового кодекса. На деле же, как уверяли представители профсоюзов, изменения в ТК, лоббируемые Третьяковой, будут максимально ущемлять права наемного работника.

Да и закон о профсоюзах, которые продвигали «слуги» в целом и Третьякова в частности, тоже вызвал немало возмущений.

Под конец года 2020-го – очередной привет от Галины Николаевны. В виде высказывания против помощи обложенным карантинными «красными флажками» предпринимателям, которые не заплатили достаточно налогов.

Третьякова и смерть Полякова

Ну, а 8 октября 2021 года Третьяков прошлась по смерти нардепа Антона Полякова, порадовавшись в чате фракции этой новости.

Дальше – больше. В ответ на критику Третьякова пишет следующее: «И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народу».

Пикантности ситуации придает то, что последний пост Полякова был как раз таки с критикой Третьяковой. Он отмечал, что вместе с коллегами-депутатами месяцами работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий. И подчеркивал, что соответствующие законопроекты «слуги» во главе с печально известной главой соцкомитета Третьяковой, хоронят в этом самом комитете.

На данный момент известно, что Третьякову отстранили на 5 дней от пленарных заседаний. А нардеп из «За Майбутнє» Тарас Батенко заявил, что уже собрал подписи за отзыв Третьяковой с должности главы комитета по соцполитике.

Но вишенка на торте в том, что на недавнем съезде в Трускавце «слуги» вручили Третьяковой награду «Настойчивость года». За то, что, несмотря на критику, до последнего отстаивала свои позиции. То есть, «слуг» в ней, похоже, всё устраивает.

Третьякова: почему ее терпят и что можно сделать

Своим мнением о том, зачем «слугам» такой «зашкваренный» персонаж, как Третьякова, и что нардепу может светить дальше, с «Телеграфом» поделились эксперты.

Народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский отмечает, что Третьякову можно наказать за то, что она надругалась над смертью Антона Полякова. Было бы желание.

«В соответствии со статьей 51 Закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины», за нарушение норм этики принимается решение о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний). Для этого необходимо письменное обращение или фракции, или депутатской группы в регламентный комитет. Его заключение и голосования в парламенте без обсуждения», – поясняет Виталий Журавский.

Это, как видим, уже сделано. Но достаточно ли этого?

«Есть монобольшинство. И в каждом комитете – большинство от «Слуги народа». Они шли на выборы, говоря, что они другие, честные моральные. Так что, при желании, могут легко собрать заседание комитета. И большинством голосов выразить недоверие Третьяковой. И переизбрать главу комитета. Если у них еще остались остатки морали, то они это сделают. Тем более, что это не первое ее высказывание которое подрывает ситуацию в обществе… То, что парламент ее отстранил от заседаний на 5 дней за аморальное поведение – правильно. Но этого мало. Тем более, что Третьякова не извинилась перед коллегами, а наоборот обвинила их в попытке ограничения свободы слова», – отмечает эксперт.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что трудно пояснить, почему и за что так прощают «зашквары» Третьяковой.

«В другой стране, да даже в нашей, но в другой партии, подобные высказывания стоили бы, как минимум, исключения из партии и лишения мандата. Вещи, которые она позволяет себе обнародовать, не имеют ничего общего даже с элементарными моральными ценностями и общей культурой поведения не просто политика, но и обычного человека», – подчеркивает Виталий Бала.

По его словам, непонятно, почему до сих пор не приняты жесткие партийные меры по отношению к Третьяковой.

«Это бы сыграло только в плюс самим «слугам». Ведь то же сегодняшнее заявление Третьяковой носит эмоциональный, негативный оттенок. Такой же эмоциональной могла бы быть реакция Офиса президента. Но пока Банковая не даст отмашку, ничего с Третьяковой делать не будут. Только Зеленский может принять соответствующее решение. Как человек, который несет ответственность за всех «слуг», которых без него в Раде точно бы не было», — резюмирует Виталий Бала.

Политолог, коммуникатор Украинского института политики Елена Броницкая считает, что Третьякова в очередной раз подтвердила свой статус "выдающейся личности". Впрочем, как и большинство «слуг народа».

«Люди были набраны буквально с улицы, у них нет ни опыта, ни, похоже, элементарных понятий о морали. Мы видим, что отличается «перлами» и зашкварами не только Третьякова. Можно вспомнить и «бульдога Зеленского» – Тищенко. Но никаких оргвыводов не делается. Лишь бы они поддерживали позицию партии. И пока Третьякова гнет «линию партию» – она будет удобна. В отличие от того же Разумкова, который просто работал по закону», – подчеркивает Елена Броницкая.

По ее мнению, имиджевые потери, похоже, уже не особо волнуют вошедший в раж Офис президента.

«Социологию можно нарисовать. Какой-то негатив – перебить хайпом. А ту или иную тему заговорить», – поясняет Елена Броницкая.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью нашему изданию пожаловался, что журналисты слишком много внимания уделяют "косякам" народных депутатов и даже сравнил такой подход с целенаправленной пропагандой.