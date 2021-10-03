"Трускавец — пи***ц": в сети троллят очередной съезд "Слуг народа" во Львовской области

Уже второй раз "Слуги народа" собираются в Трускавце и тем самым смешат украинцев

Выездное заседание фракции "Слуга народа", которое состоялось в элитном отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце (Львовская область), в обществе воспринимается не очень однозначно, ведь вместе с рабочими моментами народные избранники не отказывали себе в развлечениях — пышный фуршет, турнир по теннису и футболу вечеринка с ди-джей сетом от Давида Арахамии. Неудивительно, что совещание "Слуги народа" породило множество мемов.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на реакцию пользователей сети.

Так, политтехнолог Алексей Голобуцкий по этому случаю создал сразу несколько смешных мемов.

Не обошел вниманием большой съезд "Слуг народа" в Трускавце и политический эксперт Михаил Чаплыга. Его полотно касалось и президента Украины Владимира Зеленского.

Пользователи социальной сети поездку народных избранников в Трускавец также восприняли с юмором. Об этом свидетельствуют их комментарии.

Напомним, как сообщал "Телеграф", проживание нардепов от "слуг народа" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Трускавце "слуги" вручили премии сами себе — их получили 16 народных избранников.

К слову, предыдущий съезд "Слуг народа" в Трускавце проходил в июле 2020 года. Тогда нардепы съехались для прохождения "школы депутатов", чем изрядно рассмешили украинцев.