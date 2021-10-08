Радіє смерті колеги і виступає за стерилізацію жінок: чому "Слуги народу" терплять Галину Третьякову

Нардеп Галина Третьякова знову потрапила в гучний скандал, але чергова витівка і тут може зійти їй з рук. Чому — в матеріалі "Телеграфа"

У п’ятницю, 8 жовтня, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція «Слуга народу») в черговий раз показала себе з гіршого боку. Реагуючи на смерть нардепа Антона Полякова, який також прийшов в Раду зі «слугами», але став їх критиком, вона пораділа, що «мінус один ворог».

«Телеграф» вирішив згадати інші «зашквари» Третьякової, а також за допомогою експертів розібратися, чому «слуги» терплять у своїй фракції людину, яка регулярно сіє такий негатив.

Третьякова і «діти низької якості»

Третьякова неодноразово піддавалася критиці за погляди та висловлювання, які, м’яко кажучи, несумісні з дорученим їй напрямком соціальної політики.

Серед найгучніших можна згадати її виступ 24 червня 2020 року на вебінарі, в якому вона як позитивний приклад приводила «стерилізацію жінок без вищої освіти при Лі Куан Ю» (Сінгапур) і вживала термін «діти низької якості». Тоді ж стверджувала, що малозабезпечені сім’ї при плануванні дитини керуються перспективою отримання соціальної допомоги.

Скандал був серйозний. У постійній комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок та чоловіків вимагали відставки Третьякової, називаючи її позицію «антисоціальною та антигуманною».

У відповідь Третьякова заявила, що проти неї розгорнули інформаційну кампанію і запевняла, що термін «якість дітей» використовувався нобелівським лауреатом Гері Беккером.

Третьякова і «бідні» депутати

У липні 2020 року все та ж Третьякова нарвалася на нову порцію критики. На цей раз за те, що назвала зарплату народних депутатів занадто низькою для якісного забезпечення їх роботи.

При цьому визнала, що середня заробітна плата депутата Верховної Ради становить 32-35 тисяч гривень, в залежності від того, чи пішов нардеп у відпустку.

Третьякова проти ФОПів

Взагалі, на своєму посту Третьякова повинна ратувати за соціальну справедливість. Як мінімум. Але щось, схоже, пішло не так. Вона постійно вступає в активну конфронтацію з профспілками. В тому числі просуваючи реформи трудового законодавства, спрямовані, за її власними словами, на прийняття «ліберального для роботодавця» Трудового кодексу. На ділі ж, як запевняли представники профспілок, зміни в ТК, лобійовані Третьяковою, будуть максимально обмежувати права найманого працівника.

Та й закон про профспілки, які просували «слуги» в цілому і Третьякова зокрема, теж викликав чимало обурень.

Під кінець року 2020-го — черговий привіт від Галини Миколаївни. У вигляді висловлювання проти допомоги обкладеним карантинними «червоними прапорцями» підприємцям, які не заплатили достатньо податків.

Третьякова і смерть Полякова

Ну, а 8 жовтня 2021 року Третьякова пройшлася по смерті нардепа Антона Полякова, зрадівши в чаті фракції цій новині.

Далі більше. У відповідь на критику Третьякова пише наступне: «І не кличте до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв’язку не перебувала. А плакати буду тільки за Слугами народу».

Пікантності ситуації додає те, що останній пост Полякова був якраз таки з критикою Третьякової. Він відзначав, що разом з колегами-депутатами місяцями працював над тим, щоб провести позачергове засідання Ради з підняття пенсій. І підкреслював, що відповідні законопроєкти «слуги» на чолі з сумно відомої главою соцкомітета Третьяковою, ховають в цьому самому комітеті.

На цей час відомо, що Третьякову відсторонили на 5 днів від пленарних засідань. А нардеп з «За Майбутнє» Тарас Батенко заявив, що вже зібрав підписи за відкликання Третьякової з посади голови комітету з питань соцполітики.

Але вишенька на торті в тому, що на недавньому з’їзді в Трускавці «слуги» вручили Третьяковій нагороду «Наполегливість року». За те, що, попри критику, до останнього відстоювала свої позиції. Тобто, «слуг» в ній, схоже, все влаштовує.

Третьякова: чому її терплять і що можна зробити

Своєю думкою про те, навіщо «слугам» такий «зашкварений» персонаж, як Третьякова, і що нардепу може світити далі, з «Телеграфом» поділилися експерти.

Народний депутат України третього, шостого та сьомого скликань, професор, доктор юридичних наук Віталій Журавський зазначає, що Третьякову можна покарати за те, що вона поглумилася над смертю Антона Полякова. Було б бажання.

«Відповідно до статті 51 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», за порушення норм етики приймається рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань). Для цього необхідне письмове звернення або фракції, або депутатської групи в регламентний комітет. Його висновок і голосування в парламенті без обговорення», — пояснює Віталій Журавський.

Це, як бачимо, вже зроблено. Але чи достатньо цього?

«Є монобільшість. І в кожному комітеті — більшість від «Слуги народу». Вони йшли на вибори, кажучи, що вони інші, чесні моральні. Тож, якщо є бажання, можуть легко зібрати засідання комітету. І більшістю голосів висловити недовіру Третьяковій. І переобрати голову комітету. Якщо у них ще залишилися залишки моралі, то вони це зроблять. Тим більше, що це не перше її висловлювання, яке підриває ситуацію в суспільстві... Те, що парламент її відсторонив від засідань на 5 днів за аморальну поведінку — правильно. Але цього мало. Тим більше, що Третьякова не вибачилася перед колегами, а навпаки звинуватила їх в спробі обмеження свободи слова», — зазначає експерт.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що важко пояснити, чому і за що так прощають «зашквари» Третьякової.

«В іншій країні, і в тому числі в нашій, але в іншій партії, подібні висловлювання коштували б, як мінімум, виключення з партії та позбавлення мандата. Речі, які вона дозволяє собі оприлюднювати, не мають нічого спільного навіть з елементарними моральними цінностями й загальною культурою поведінки не просто політика, а й звичайної людини», — підкреслює Віталій Бала.

За його словами, незрозуміло, чому досі не прийняті жорсткі партійні заходи стосовно Третьякової.

«Це б зіграло тільки в плюс самим «слугам». Адже та ж сьогоднішня заява Третьякової носить емоційний, негативний відтінок. Такою ж емоційною могла б бути реакція Офісу президента. Але поки Банкова не дасть відмашку, нічого з Третьяковою робити не будуть. Тільки Зеленський може прийняти відповідне рішення. Як людина, яка несе відповідальність за всіх «слуг», яких без нього в Раді точно б не було», — резюмує Віталій Бала.

Політолог, комунікатор Українського інституту політики Олена Броницька вважає, що Третьякова в черговий раз підтвердила свій статус "видатної особистості". Втім, як і більшість «слуг народу».

«Люди були набрані буквально з вулиці, у них немає ні досвіду, ні, схоже, елементарних понять про мораль. Ми бачимо, що відрізняється «перлами» і зашкварами не тільки Третьякова. Можна згадати й «бульдога Зеленського» — Тищенка. Але ніяких оргвисновків не робиться. Аби вони підтримували позицію партії. І поки Третьякова гне «лінію партії» — вона буде зручна. На відміну від того ж Разумкова, який просто працював за законом», — підкреслює Олена Броницька.

На її думку, іміджеві втрати, схоже, вже не особливо хвилюють Офіс президента.

«Соціологію можна намалювати. Якийсь негатив — перебити хайпом. А ту чи іншу тему заговорити», — пояснює Олена Броницька.

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю нашому виданню поскаржився, що журналісти дуже багато уваги приділяють "косякам" народних депутатів і навіть порівняв такий підхід з цілеспрямованою пропагандою.