"Трускавець - пи***ць": у мережі тролять черговий з'їзд "Слуг народу" на Львівщині

Вже вдруге "Слуги народу" збираються у Трускавці і тим самим смішать українців

Виїзне засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося у елітному готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці (Львівська область), у суспільстві сприймається не дуже однозначно, адже разом із робочими моментами народні обранці не відмовляли собі у розвагах — пишний фуршет, турнір з тенісу та футболу, вечірка з ді-джей сетом від Давида Арахамії. Не дивно, що нарада "Слуги народа" породила безліч мемів.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на реакцію користувачів мережі.

Так, політтехнолог Олексій Голобуцький з цієї нагоди створив одразу декілька смішних мемів.

Не обійшов увагою великий зʼїзд "Слуг народу" у Трускавці і політичний експерт Михайло Чаплига. Його полотно стосувалося і президента України Володимира Зеленського.

Користувачі соціальної мережі поїздку народних обранців у Трускавець також сприйняли з гумором. Про це свідчать їх коментарі до дописів.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", проживання нардепів від "Слуг народу" у Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона гривень.

Також ми писали, що у Трускавці "слуги" вручили премії самі собі — їх отримали 16 народних обранців.

До слова, попередній зʼїзд "Слуг народу" у Трускавці проходив у липні 2020 року. Тоді нардепи зʼїхалися для проходження "школи депутатів", чим неабияк розсмішили українців.