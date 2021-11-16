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Минус один: нардеп от "Батькивщины" вдруг передумал вступать в группу Разумкова

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Народный депутат Владимир Кабаченко Новость обновлена 16 ноября 2021, 17:42
Народный депутат Владимир Кабаченко

Источники "Телеграфа" сообщают о давлении Офиса президента на депутатов, желающих войти в объединение Дмитрия Разумкова

Народный депутат от «Батькивщины» Владимир Кабаченко, который ранее вошёл в межфракционное объединение «Разумная политика» Дмитрия Разумкова, неожиданно отозвал свою подпись. Об этом сообщают собеседники «Телеграфа» в «Слуге Народа» и «Батькивщине». 

«Кабаченко теперь рассказывает депутатам, что не разобрался, в какое объединение он входит. Говорит, что Николаенко (Андрей Николаенко, нардеп от «Батькивщины», единственный из фракции проголосовавший против отставки Разумкова, — Ред.) просто подсунул ему бумагу на подпись, не сказав, о каком конкретно МФО идёт речь», — комментирует собеседник в "слуге народа".

Заявление Кабаченко на имя Стефанчука
Заявление Кабаченко на имя Стефанчука

Но, как добавляет ещё один собеседник «Телеграфа», на всех депутатов из монобольшинства, которые вошли в МФО Разумкова оказывают давление как в руководстве фракции, так и с Офиса президента. 

«Главы комитетов от "Слуг", тот же Бабак или Наталуха поддерживали изначально Разумкова, но не вступили в его МФО потому что им пригрозили отобрать должности руководителей комитетов. А у Наталухи ещё и остается возможность стать министром», — добавляет нардеп.

Напомним, Наталухе прочили должность министра по стратегическим отраслям промышленности, однако после голосования за отставку Разумкова на эту должность назначили Алексея Рябикина. Как убеждены наши источники, временно.

Напомним, 5 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании своего МФО «Разумная политика», туда изначально вошло 25 депутатов. 

16 ноября первый вице-спикер парламента Александр Корниенко огласил о создании МФО с трибуны Верховной Рады. 

Ранее «Телеграф» писал, что в Офисе президента ведутся дискуссии о том, чтобы лишить Разумкова депутатского мандата. Очевидно, МФО Разумкова может стать плацдармом для создания новой политсилы.

Теги:
#Верховная Рада #Батькивщина #Слуга народа #Дмитрий Разумков
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