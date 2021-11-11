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"Він пообіцяв": Гордон оцінив ймовірність другого президентського терміну Зеленського

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Дмитро Гордон та Володимир Зеленський Новина оновлена 11 листопада 2021, 18:26
Дмитро Гордон та Володимир Зеленський

Журналіст упевнений, що Зеленський вдруге в президенти не йтиме

Відомий український журналіст Дмитро Гордон оцінив можливість другого президентського терміну Володимира Зеленського, який сам неохоче говорить про це.

Своєю думкою Гордон поділився в ефірі "Радіо НВ".

Журналіст заявив, що Зеленський не повинен йти вдруге у президенти лише тому, що він ще напередодні виборів дав обіцянку про це.

"Я вважаю, що він не повинен йти вдруге в президенти, тому що він давав обіцянку перед тим, як ішов у президенти. Серед них була обіцянка, що він іде на один термін. У моєму розумінні, все, що пообіцяв, ти маєш виконувати. Тому я виключаю, щоб він йшов на другий термін. І я впевнений, що він на нього не піде", — заявив Дмитро Гордон.

Крім цього журналіст зазначив, що найбільше у діяльності Зеленського як президента його бентежить тиск на свободу слова, на пресу та журналістів. За словами Гордона, він неодноразово заявляв про це самому Зеленському.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що будь-які розмови про другий термін Зеленського дуже складні. Це рішення, як і раніше, не прийняте, а остаточне слово скаже тільки сам президент.

Також ми писали, що Зеленський нервово відповів на запитання "Телеграфа" про другий термін.

Теги:
#Володимир Зеленський #Дмитро Гордон #Другий президентський термін
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