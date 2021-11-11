Укр

"Он пообещал": Гордон оценил вероятность второго президентского срока Зеленского

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Гордон и Владимир Зеленский Новость обновлена 11 ноября 2021, 18:26
Дмитрий Гордон и Владимир Зеленский

Журналист уверен, что Зеленский второй раз в президенты идти не будет

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон оценил возможность второго президентского срока Владимира Зеленского, который сам довольно неохотно говорит об этом.

Своим мнением Гордон поделился в эфире "Радио НВ". 

Журналист заявил, что Зеленский не должен идти второй раз в президенте только потому, что он еще накануне выборов дал обещание об этом. 

"Я считаю, что он не должен идти второй раз в президенты, потому что он давал обещание перед тем, как шел в президенты. Среди них было обещание, что он идет на один срок. В моем понимании, все, что пообещал, ты должен выполнять. Поэтому, я исключаю, чтобы он шел на второй срок. И я уверен, что он на него не пойдет", — заявил Дмитрий Гордон.

Помимо этого журналист отметил, что больше всего в деятельности Зеленского как президента его смущает давление на свободу слова, на прессу и журналистов. По словам Гордона, он неоднократно заявлял об этом самому Зеленскому.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что любые разговоры о втором сроке Зеленского — весьма сложны. Это решение по-прежнему не принято, а окончательное слово скажет только сам президент.

Также мы писали, что Зеленский нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке.

Теги:
#Владимир Зеленский #Дмитрий Гордон #Второй президентский срок
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