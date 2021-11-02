"Он доказал, что в Украине возможно все": Стефанчук рассказал, пойдет ли Зеленский на второй срок

По словам политика, к повторному баллотированию в президенты Зеленского никто не подталкивает

Глава государства Владимир Зеленский способен во второй раз баллотироваться, однако для этого должно совпасть несколько факторов.

Их в интервью для издания "Гордон" озвучил нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, любые разговоры о втором сроке Зеленского — весьма сложны. Но это решение по-прежнему не принято, а окончательное слово скажет только сам президент.

"Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти. Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет", — поделился своими размышлениями Стефанчук.

Читайте также: Категория Политика Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока По информации "Телеграфа", Офис президента ради победы Зеленского на выборах готов работать с партиями Притулы, "Свободой" и "За будущее"

Одним из самых важных факторов для Зеленского (как и других политиков) является доверие людей, поясняет председатель парламента. При этом президент мечтает об Украине, которая не будет вызывать чувство стыда.

Интересно, что Стефанчук уверен: Владимир Зеленский обязательно войдет в учебники истории с хорошей стороны. Во-первых, потому что является доказательством тезиса "в Украине возможно все", а во-вторых — потому что стремится выполнить всю свою предвыборную программу.

При этом доверие народа пока является не самой "сильной" стороной для президента Зеленского. "Телеграф" прежде рассказывал, что на днях Владимир Зеленский впервые за время пребывание на посту главы государства возглавил "антирейтинг" политиков Украины.