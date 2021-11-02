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"Он доказал, что в Украине возможно все": Стефанчук рассказал, пойдет ли Зеленский на второй срок

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Поддержку граждан Руслан Стефанчук называет ключевым фактором для президента Новость обновлена 02 ноября 2021, 10:16
Поддержку граждан Руслан Стефанчук называет ключевым фактором для президента

По словам политика, к повторному баллотированию в президенты Зеленского никто не подталкивает

Глава государства Владимир Зеленский способен во второй раз баллотироваться, однако для этого должно совпасть несколько факторов.

Их в интервью для издания "Гордон" озвучил нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, любые разговоры о втором сроке Зеленского — весьма сложны. Но это решение по-прежнему не принято, а окончательное слово скажет только сам президент.

"Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти. Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет", — поделился своими размышлениями Стефанчук.

Одним из самых важных факторов для Зеленского (как и других политиков) является доверие людей, поясняет председатель парламента. При этом президент мечтает об Украине, которая не будет вызывать чувство стыда.

Интересно, что Стефанчук уверен: Владимир Зеленский обязательно войдет в учебники истории с хорошей стороны. Во-первых, потому что является доказательством тезиса "в Украине возможно все", а во-вторых — потому что стремится выполнить всю свою предвыборную программу.

При этом доверие народа пока является не самой "сильной" стороной для президента Зеленского. "Телеграф" прежде рассказывал, что на днях Владимир Зеленский впервые за время пребывание на посту главы государства возглавил "антирейтинг" политиков Украины.

Теги:
#Президент Украины #Владимир Зеленский #Второй срок #Руслан Стефанчук
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