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"Він довів, що в Україні можливо все": Стефанчук розповів, чи піде Зеленський на другий термін

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Підтримку громадян Руслан Стефанчук називає ключовим чинником для президента Новина оновлена 02 листопада 2021, 09:55
Підтримку громадян Руслан Стефанчук називає ключовим чинником для президента

За словами політика, до повторного балотування у президенти Зеленського ніхто не підштовхує

Глава держави Володимир Зеленський здатний вдруге балотуватися, проте для цього має збігтися кілька чинників.

Їх в інтерв’ю для видання "Гордон" озвучив нинішній речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, будь-які розмови про другий термін Зеленського дуже складні. Але це рішення, як і раніше, ще не прийняте, а остаточне слово скаже тільки сам президент.

"Якщо все вийде, але він захоче реалізувати щось ще, безумовно, він йтиме. Але якщо щось не вийде, він бачитиме, що немає мандата довіри, мені здається, він не піде", — поділився своїми роздумами Стефанчук. .

Одним із найважливіших чинників для Зеленського (як і інших політиків) є довіра людей, пояснює голова парламенту. При цьому президент мріє про Україну, котра не викликатиме почуття сорому.

Цікаво, що Стефанчук упевнений: Володимир Зеленський обов’язково увійде до підручників історії з хорошого боку. По-перше, тому що є доказом тези "в Україні можливо все", а по-друге, бо прагне виконати всю свою передвиборчу програму.

При цьому довіра народу поки що є не найсильнішою стороною для президента Зеленського. "Телеграф" насамперед розповідав, що днями Володимир Зеленський уперше за час перебування на посаді глави держави очолив "антирейтинг" політиків України.

Теги:
#Президент України #Володимир Зеленський #Другий термін #Руслан Стефанчук
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