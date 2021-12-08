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#9 — Михайло Подоляк

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Його давно сприймають як голос Банкової Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:40
Його давно сприймають як голос Банкової

"Слуги народу" одержують від Подоляка деякі темники з позицією влади

Радник глави Офісу президента і людина, яка замкнула на собі фактично всю інформаційну сферу ОП, хоча спочатку його кликали на Банкову у якості антикризового менеджера.

У минулому – політтехнолог, який працював із регіоналом Юрієм Іванющенком, кандидатом у мери Києва Сергієм Думчевим і був радником Сергія Льовочкіна. Фактично з останнім, як кажуть джерела, Подоляк продовжує комунікацію й досі. І завдяки Подоляку, Льовочкін вхожий на Банкову.

З якогось моменту Подоляк став спікером Офісу президента з усіх питань, що додало йому балів та політичної ваги.

Впливає він і на кадрову політику — без його участі не обходяться затвердження спікерів на телевізійні ефіри від "Слуги народу". Він же курує всю інформстратегію ОП та партії. У зв’язку зі створенням неформального медіа-холдингу для обслуговування потреб Зеленського та Ко, позиції Подоляка зміцніли.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Михайло Подоляк
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