18 — Дмитро Гордон

Мабуть, найвідоміший політичний блогер України

Журналіст Дмитро Гордон не має статусу народного депутата, міністра чи президента. Принаймні поки що. Але не включення його до нашого рейтингу було б злочином, через вкрай серйозний вплив на політичне життя.

На виборах 2019 року Гордон дістав з політичного минулого Ігоря Смешка і з нуля досяг результату більш ніж 1,1 мільйона голосів. Не приховував журналіст і своїх симпатій до Зеленського, критикуючи за кожним зручним і не дуже приводом тодішнього президента Порошенка. Щоправда, зараз концепція змінилася.

Безумовно, Гордон — людина-бренд, що за нинішніх умов набагато важливіше, ніж партійна прихильність чи наявність жирного крісла під п’ятою точкою. Він вміє себе подавати та продавати аудиторії, що робить його одним із ключових політичних інфлюєнсеров країни сьогодні та, як мінімум, на найближчі декілька років.

Крім бренду, у Гордона цілком зрозумілий ресурс у вигляді однойменного сайту новин та YouTube-каналу з 1,6 мільйона підписників. Він постійний гість на політичних ток-шоу, адже однією своєю появою вже піднімає його рейтинги.

Також у Дмитра Ілліча добрі стосунки з більшістю українських олігархів та серйозних політиків, а з деякими й багаторічна дружба. При цьому Гордон не боїться йти проти системи, роблячи інтерв’ю часто зі скандальними персонами типу Стрелкова-Гіркіна, Поклонської чи Паніна.

Почуття гумору та вміння сміятися над собою дозволяє йому вигідно виглядати також в очах молодої аудиторії, за яку намагався боротись Зеленський та боротимуться інші гравці на виборах-2024 (а може й раніше). В цілому, Гордон вмілий і досвідчений політичний гравець, але будь-яка владна посада його, навпаки, обтяжувала б. Можливість вільно просувати потрібні тези на велику аудиторію дозволяє йому набирати потрібну вагу.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.