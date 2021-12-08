18 - Дмитрий Гордон

Пожалуй, самый известный политический блогер Украины

Журналист Дмитрий Гордон не имеет статуса народного депутата, министра или президента. По крайней мере пока. Но не включение его в наш рейтинг было бы преступлением, по причине крайне серьезного влияния на политическую жизнь.

На выборах 2019 года Гордон достал из политического прошлого Игоря Смешко и с ноля добился результата в более чем 1,1 миллиона голосов. Не скрывал журналист и своих симпатий к Зеленскому, критикуя по каждому удобному и не очень поводу тогдашнего президента Порошенко. Правда сейчас концепция изменилась.

Безусловно, Гордон — человек-бренд, что в нынешних условиях куда важнее, чем партийная привязанность или наличие жирного кресла под пятой точкой. Он умеет себя подавать и продавать аудитории, что делает его одним из ключевых политических инфлюенсеров страны сегодня и, как минимум на ближайшие несколько лет.

Кроме бренда, у Гордона вполне понятный ресурс в виде одноименного новостного сайта и YouTube-канала с 1,6 миллионов подписчиков. Он постоянный гость на политических ток-шоу, ведь одним своим появлением уже поднимет его рейтинги.

Также у Дмитрия Ильича хорошие отношения с большинством украинских олигархов и серьезных политиков, а с некоторыми и многолетняя дружба. При этом Гордон не боится идти против системы, делая интервью часто со скандальными персонами типа Стрелкова-Гиркина, Поклонской или Панина.

Чувство юмора и умение смеяться над собой позволяет ему выгодно выглядеть также в глазах молодой аудитории, за которую пытался бороться Зеленский и будут бороться другие игроки на выборах-2024 (а может и раньше). В целом, Гордон умелый и опытный политический игрок, но любая властная должность его наоборот тяготила бы. Возможность свободно продвигать нужные тезисы на большую аудиторию позволяет ему набирать нужный вес.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.