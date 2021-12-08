6 — Арсен Аваков

Попри відставку, ексміністр залишається серед найвпливовіших персон у країні

Арсен Борисович — один із найдосвідченіших українських політиків, який зумів всидіти в кріслі голови МВС понад сім років, переживши навіть зміну керівників держави. За час роботи міністром сколотив чималий капітал: фінансовий, медіа та політичний.

Був одним із бенефіціарів партії "Народний фронт", а зараз об’єднує навколо себе супротивників президента, хоча сам вступати до жодної партії не планує, а хоче бути "мозковим центром" української опозиції. Депутати, які орієнтуються на Авакова, є також і в президентській фракції "Слуга народу".

Аваков має чудові стосунки з багатьма олігархами, а також досвідченими політиками типу Юлії Тимошенко. Нещодавно ексміністр уклав негласний "пакт про ненапад" з Петром Порошенком.

І хоч через розслідування вбивства Шеремета в патріотичних колах до Авакова ставляться неоднозначно, це не заважає йому апелювати до своєї проукраїнської позиції, згадуючи події навесні 2014 року. Тоді, як відомо, бійці спецназу "Ягуар" під керівництвом Авакова зачистили будівлю Харківської ОДА та затримали кілька десятків сепаратистів.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.