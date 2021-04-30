Обвинуваченого у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка випустили з-під варти (відео)

Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, тільки що звільнили з-під варти. Рішення прийняли 30 квітня в Шевченківському суді Києва.

Повідомляється, що з СІЗО Антоненко відправиться під домашній арешт.

За інформацією Телеграм-каналу PavlovskyNews, на сьогоднішньому засіданні держобвинувач не наполягав на тому, щоб Антоненка тримали під вартою. Відзначимо, що раніше запобіжний захід змінили і Юлії Кузьменко, яку також звинувачують у вбивстві Павла Шеремета. Підозрювана залишається під домашнім арештом.

Біля суду Антоненка зустрічають його прихильники, які вірять в його невинність і прийшли підтримати чоловіка.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. Про затримання і оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Раніше Андрій Антоненко заявив, що вважає себе політв'язнем і військовополоненим у власній країні.