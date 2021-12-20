Зеленський втрачає підтримку виборців та вже очолює антирейтинг — соціологи

Кількість критиків політики українського глави держави зростає, серед ймовірних конкурентів у електоральній боротьбі — експрезидент Порошенко, Тимошенко, Разумков та Бойко.

Чинний президент України Володимир Зеленський, рейтинг якого виріс після Дня Незалежності, очолив список антипатій в електоральних уподобаннях українців.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології у новому дослідженні.

Зеленський у переліку тих, кого українці не обрали б президентом, випередив свого попередника Петра Порошенка — 30,7% і 29% відповідно.

Рейтинг негативних оцінок кандидатів у президенти

При цьому в нього залишається досить високий рівень підтримки виборців — за даними дослідження він лідирував би в першому турі виборів з показником 27,6%. Другу позицію знову посідає Порошенко – 16%. На третьому щаблі Юрій Бойко (9,4%) та четверта Юлія Тимошенко (9%).

Другий тур виборів, якби вони відбулися у грудні, виграв би також Зеленський. Причому мінімальний розрив у нього із Тимошенко.

Порівняння Зеленського з іншими можливими кандидатами

Зазначимо, що, порівнюючи з жовтнем, менше українців стали вважати, що Зеленський правильно керує Україною (26,4% проти 28,2%). На майже 2% зріс рівень несхвалення виборців – до 58,6%.

Персональне опитування проводилося з 9 до 17 грудня. У ньому взяли участь 2025 осіб. Це дослідження — четверте 2021 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак розділили перше місце у рейтингу ТОП-політиків України.