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Зеленський втрачає підтримку виборців та вже очолює антирейтинг — соціологи

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Частина українців незадоволена Зеленським Новина оновлена 20 грудня 2021, 13:16
Частина українців незадоволена Зеленським

Кількість критиків політики українського глави держави зростає, серед ймовірних конкурентів у електоральній боротьбі — експрезидент Порошенко, Тимошенко, Разумков та Бойко.

Чинний президент України Володимир Зеленський, рейтинг якого виріс після Дня Незалежності, очолив список антипатій в електоральних уподобаннях українців.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології у новому дослідженні.

Зеленський у переліку тих, кого українці не обрали б президентом, випередив свого попередника Петра Порошенка — 30,7% і 29% відповідно.

Рейтинг негативних оцінок кандидатів у президенти
Рейтинг негативних оцінок кандидатів у президенти

При цьому в нього залишається досить високий рівень підтримки виборців — за даними дослідження він лідирував би в першому турі виборів з показником 27,6%. Другу позицію знову посідає Порошенко – 16%. На третьому щаблі Юрій Бойко (9,4%) та четверта Юлія Тимошенко (9%).

Другий тур виборів, якби вони відбулися у грудні, виграв би також Зеленський. Причому мінімальний розрив у нього із Тимошенко.

Порівняння Зеленського з іншими можливими кандидатами
Порівняння Зеленського з іншими можливими кандидатами

Зазначимо, що, порівнюючи з жовтнем, менше українців стали вважати, що Зеленський правильно керує Україною (26,4% проти 28,2%). На майже 2% зріс рівень несхвалення виборців – до 58,6%.

Персональне опитування проводилося з 9 до 17 грудня. У ньому взяли участь 2025 осіб. Це дослідження — четверте 2021 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак розділили перше місце у рейтингу ТОП-політиків України.

Теги:
#Юрій Бойко #Юлія Тимошенко #Дослідження #Рейтинг #Петро Порошенко #Володимир Зеленський
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