Зеленский теряет поддержку избирателей и уже возглавляет антирейтинг - социологи

Количество критиков политики украинского главы государства растет, среди вероятных конкурентов в электоральной борьбе — экс-президент Порошенко, Тимошенко, Разумков и Бойко.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, рейтинг которого вырос после Дня Независимости, возглавил список антипатий в электоральных предпочтениях украинцев.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии в новом исследовании.

Зеленский в перечне тех, кого бы украинцы не выбрали президентом, опередил своего предшественника Петра Порошенко — 30,7% и 29% соответственно.

Рейтинг негативных оценок кандидатов в президенты

При этом у него остается достаточно высокий уровень поддержки избирателей — согласно данным исследования он бы лидировал в первом туре выборов с показателем 27,6%. Вторую позицию снова занимает Порошенко — 16%. На третьей ступени Юрий Бойко (9,4%) и четвертая Юлия Тимошенко (9%).

Второй тур выборов, если бы они прошли в декабре, выиграл бы также Зеленский. Причем минимальный разрыв у него с Тимошенко.

Сравнение Зеленского с другими вероятными кандидатами

Отметим, что сравнивая с октябрем меньше украинцев стали считать, что Зеленский правильно руководит Украиной (26,4% против 28,2%). На почти 2% вырос уровень неодобрения избирателей — до 58,6%.

Персональный опрос проводился с 9 по 17 декабря. В нем приняли участи 2025 человек. Это исследование — четвертое в 2021 году.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак разделили первое место в рейтинге ТОП-политиков Украины.