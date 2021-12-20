Порошенко, Медведчук и уголь с Донбасса: чем может обернуться подозрение пятого президента в госизмене

Подозрение лидеру "Европейской солидарности" может быть попыткой Владимира Зеленского поднять свой рейтинг, но, по мнению экспертов, достичь цели ему не удастся

Пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) выписали подозрение в государственной измене. Речь о торговле углем с временно оккупированными территориями Донбасса во время президентства Порошенко. При этом лично вручить подозрение пятому президенту не получилось, хотя сотрудники ГБР пытались это сделать еще в пятницу, 17 декабря.

В настоящее время Порошенко находится за границей, где проводит ряд международных встреч. Его адвокат Илья Новиков уверяет, что лидер Евросолидарности вернется в Украину, когда у него закончится отпуск.

Эксперты рассказали «Телеграфу» о перспективах «угольного дела».

Кто бы мог быть этот украинский «Первый» – очевидно

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что дело о поставках угля с оккупированных территорий и фактическом финансировании боевиков из ОРДЛО тянется достаточно давно. И является частью более широкого сегмента расследования, которое активизировалось и попало в публичную плоскость после обнародования так называемых «Пленок Бигуса».

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«Именно тех, на которых кто-то с голосом «похожим на голос народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука» решает с россиянами вопросы энергетики, поставок угля и переправки денег на оккупированные территории. И проводит неожиданные решения в реальность при содействии СБУ и Нацбанка», – напоминает политолог.

Он подчеркивает, что влияния Медведчука в самой Украине точно не хватило бы для проведения таких решений.

«И в этих записях разговорах с россиянами «голос Медведчука» не зря ссылается на украинского «Первого». Который даст команду СБУ, Нацбанку и даже обеспечит нужное решение суда. Кто бы мог быть этот украинский «Первый» – очевидно. Вот дело и выходит на финишную прямую, хотя до реальных слушаний в зале суда, полагаю, еще далеко, – отмечает Кирилл Сазонов. – Тем более, Медведчук будет всё отрицать, министр энергетики Демчишин скрылся за границей, а тогдашний глава НБУ Гонтарева в Лондоне…»

Со стороны Порошенко наблюдается странная линия поведения

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин напоминает, что в рамках расследования так называемой «угольной измены» в этом году подозрение уже было вручено Медведчуку. Сейчас он по домашним арестом.

«Со стороны обвинения уже несколько месяцев была попытка приобщить к этому делу и Порошенко. Похоже, это сейчас и происходит», – поясняет эксперт.

По его мнению, таким образом власть пытается удовлетворить запрос общества на громкие посадки. И отвести внимание от проблем с отопительным сезоном, обвала своих рейтингов и так далее.

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«Но в той же истории с Медведчуком все тянется пока от домашнего ареста – до домашнего ареста. И иногда складывается впечатление, что сторона обвинения не очень-то в юридическом плане понимает – что должно выступать доказательством. Записи, на основании которых предъявили подозрение Медведчуку, в современном мире – довольно относительное доказательство. Были ли санкции на их проведение? Как их проверять на достоверность? И много подобных вопросов, – отмечает Алексей Якубин. – И в этом плане интересен момент с Порошенко. Если ему выдвинули подозрение в госизмене, то это предполагает определенную меру задержания. Будет ли такая мера? Или всё останется в медийной плоскости? Впрочем, со стороны Порошенко наблюдается странная линия поведения. В свое время именно при его президентстве и активом участии создавали ГБР. А сейчас он убегает от вручения подозрения, резко появляется масса мероприятий за рубежом. Раз уж ты эти структуры создавал – не бойся ответить, выйти на контакт. Если со стороны обвинения по отношению к Порошенко не последуют, как минимум, те же меры пресечения, что и к Медведчуку, появятся вопросы как раз таки к стороне обвинения».

У власти не получится посадить Порошенко

Политолог, коммуникатора Украинского института политики Елена Броницкая считает, что происходящее связано с падением рейтингов «слуг» и самого Зеленского.

«В 2019 году Зеленский назвал себя приговором Порошенко. И обещал громкие посадки. Но приговором он не стал, не выполнив и массу других обещаний. А предъявить Порошенко есть что, судя по тому, как он в пятницу убегал от ГБР. Если вернется, ему точно вручат подозрение. Но, думаю, максимум, что нас ожидает – небольшие майданы возле Печерского суда. Как было полтора года назад, когда Зеленский уже пытался «догнать» Порошенко. Вот только первый не особо стремился «догонять». А второй умело примеряет на себя образ жертвы», – отмечает Елена Броницкая.

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Она также акцентирует, что обвинения в поставках угля приходятся на период, когда у нас действительно были проблемы с энергоносителями. Прям как сейчас.

«В этом ключе Порошенко, возможно, не стоит обвинять. Ведь они с Медведчуком тогда, фактически, предотвратили энергетический коллапс. Порошенко есть за что посадить, он сделал много бед – политических, экономических. Но точно не за поставки угля из ОРДЛО. Сомневаюсь, что дойдет даже до домашнего ареста. Власть сейчас слабенькая. У нее не получилось посадить Порошенко, когда она была куда сильнее. И точно не получится сейчас», – прогнозирует политолог.

Зеленский работает на чужие рейтинги

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров предполагает, что вручением подозрения в госизмене Порошенко Офис президента, стоящий за всем этим, пытается ограничить политическую мобильность пятого президента. Снизить его активность, ограничить доступ в публичное поле. И послать сигнал команде Порошенко в центре и регионах относительно небезопасности пребывания рядом с его, скажем так, политическим телом.

«Соответственно – подготовить для себя перспективы электорального вторжения в сегмент сторонников Порошенко, национал-патриотический, условный "АрМоВір" (Армія. Мова. Віра). Но при этом в ОП, похоже, забыли, что та аудитория, которая на данный момент лояльна к Петру Алексеевичу, воспримет подобный демарш как нападку, в том числе на себя, на свою позицию. И еще больше закроется от Зе-команды, – прогнозирует эксперт. – А для тех, кто не принадлежит к лагерю сторонников Порошенко или Зеленского, происходящее не станет подтверждением «настоящести» самого Зеленского, доказательством выполнения им своих обещаний, включая топ-посадки. Хотя бы потому, что это делается лишь на третьем году его президентства, а не сразу после обретения соответствующих полномочий и проведения в парламент своей фракции, установления контроля над силовыми и прочими структурами. Что существенно снижает эффект от подобного хода Зе-команды. Скорее он будет воспринят немалой частью общества как политическая расправа и подготовка к избирательной кампании. Возможно досрочной».

Соответственно, продолжает Андрей Бодров, даже если всё было задумано как способ подтверждения выполнения обещаний – это не сработает.

«Как не сработает и то, если этот ход задумывался, чтобы сбить рейтинги Порошенко. Любая агрессия со стороны президента, которому не доверяют избиратели (а Зеленский сейчас – в лидерах антирейтингов), автоматически воспринимается как несправедливая. А значит, способна повышать рейтинги тех же Медведчука или Порошенко, а не обрушивать их», – резюмирует эксперт.

К слову, «Телеграф» еще в начале декабря писал, о том, что Порошенко готовятся вручить подозрение. Правда, изначально это должны были сделать по поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой, хотя дело касалось всё того же – закупок угля из временно оккупированных частей Донбасса.

Напомним, что по этому делу уже получили подозрения лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, а также бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Медведчук получил подозрение еще 8 октября. Ему инкриминируют создание препятствий для поставок угля из ЮАР. Следствие утверждает, что это привело к тому, что Россия получила дополнительные рычаги давления, а в Украине начались веерные отключения электричества.

Демчишину подозрение вручили 12 ноября. Следователи говорят, что он оказывал давление на «Центрэнерго» с целью заключения договоров на поставку угля из ОРДЛО.