Зеленского застали врасплох неудобным вопросом на открытии новогоднего городка возле Офиса президента (видео)

Журналист смог задать вопрос не сразу.

В Киеве возле здания Офиса президента открыли праздничный городок "Николай принимает друзей", в запуске работы которого приняли участие политики и звезды шоу-бизнеса. Присутствовал на мероприятиях и президент Украины Владимир Зеленский, которому тут же задали неудобные вопросы.

Как сообщает "Украинская правда", вопрос касался бизнесмена Ильи Павлюка и того, почему он приезжал к ОПУ на автомобиле с госномерами.

"К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет", — ответил Зеленский.

Он заявил, что не знает, что Павлюк делал в ОПУ, а на дополнительные вопросы отвечать отказался.

При этом на другом видео видно, что журналисту не сразу дали возможность подойти к президенту, поначалу его якобы случайно оттолкнули охранники.

Как сообщалось ранее, журналистам удалось заснять, как Илья Павлюк подъезжал на Банковую на автомобиле с номерами прикрытия. Их используют спецслужбы во время операций, они не проверяются по базе полиции, а такие автомобили запрещено останавливать и досматривать.

Самого Павлюка называют "куратором" ряда депутатов от "Слуги народа". В СМИ указывают, что Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец и другие заходили к нему перед важными голосованиями.

"Группу Павлюка" в Офисе президента подозревали в отстаивании интересов бизнесмена Рината Ахметова. В 2019 году она блокировала законопроект по рынке электроэнергии, а в 2021 году не поддержала законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.

В феврале этого года Офис генпрокурора даже начинал расследование по возможному влиянию Павлюка на нардепов.

Напомним, Павлюк не единственный, кто пользовался номерами прикрытия для перемещения по городу. Среди таких также был бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили, который угодил в скандал на одном из блокпостов в Донецкой области.