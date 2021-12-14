Зеленский и Ко используют оперативные номера и спецсигналы для езды по Киеву (расследование)

На нарушениях также был пойман Гогилашвили, Чернышов, Арахамия, Аристов, Павлюк, Кубраков

Президента Украины Владимира Зеленского, приближенных к нему депутатов и топ-чиновников поймали на использовании оперативных номерных знаков и спецсигналов для удобства передвижения по Киеву.

Расследование по этому поводу вышло на "Украинской правде" вечером 14 декабря.

17 ноября на нарушениях поймали самого президента, — его кортеж из семи автомобилей (в конце которых "скорая") некоторое время тянулся в пробке, после чего полиция включила проблесковые маячки и выехала на встречную.

А 9 декабря Зеленский посещал мероприятия к 30-й годовщине Украинской федерации футбола, после чего в центре Киева вышел регулировщик, чтобы остановить движение и дать кортежу промчаться без остановок.

Регулировщик остановил движение на перекрестке в Киеве, чтобы кортеж Зеленского проехал

В Офисе президента и Управлении госохраны пока не прокомментировали нарушения.

Но гарант не единственный, кто попадался на нарушениях. Прямо у его офиса на Банковой видели бизнесмена Илью Павлюка, которого называли "куратором" ряда депутатов "Слуги народа". Парламентариев видели у его офиса перед важными голосованиями, ввиду чего даже было начато расследование по вопросу его возможного влияния на них.

После этого бизнесмена заметили на Банковой на номерах прикрытия (или оперативных номерах), — такие номерные знаки не бьются по базе полиции, а авто с ними нельзя останавливать на досмотр и штрафовать. Их используют спецслужбы.

Но Павлюк не единственный, кто катается на таких номерах, — с ними был замечен недавно оскандалившийся экс-зам министра внутренних дел Александр Гогилашвили. Более того, его также уличали в использовании проблесковых маячков.

В сентябре с оперативными номерными знаками и спецсигналами у офиса депутата ОПЗЖ Игоря Абрамовича в Киеве замечали авто сопровождения министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова. Что интересно, они использовали спецсигналы даже не сопровождая самого министра.

Депутат "Слуги народа" Юрий Аристов, в свою очередь, попался на езде по "встречке" на своем Range Rover, — так его автомобиль обошел вечернюю киевскую пробку по пути с Банковой. Кроме того, он был замечен на стоянке в запрещенном для этого места. Сам политик ответил, что его авто управляет водитель, а он работает и может отвлекаться.

Помимо прочего, как выяснили журналисты за время наблюдения, руководитель фракции СН Давид Арахамия разворачивался через двойную сплошную, а министр инфраструктуры Александр Кубраков ездил по полосе общественного транспорта.

Как сообщал "Телеграф", на днях украинскую общественность взбудоражил скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который устроил разборки на блокпосте в Краматорске с правоохранителем, который его не узнал.

Сеть неприятно поразили ругательства и поведение чиновника, после чего еще и выяснилось, что у него есть гражданство России.

Хотя история закончилась увольнением Гогилашвили из МВД, ее продолжают активно обсуждать.