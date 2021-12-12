"Очень х**во, что начальство не узнаешь, б**ь": Гогилашвили уже не в первый раз "быкует" на полицию (видео)

Гогилашвили не впервые скандалит с полициейскими.

В Украине второй день гремит скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. На блокпосте между Харьковской и Донецкой областями он вступил в словесный конфликт с полицейским, поскольку чиновнику не понравилось, что его не узнали. Но как оказалось, случай этот оказался не единичным и ранее скандальный замминистра уже попадал в подобную ситуацию.

Кадрами происшествия поделилась "Украинская правда".

Как отмечается, этот конфликт произошел 24 ноября в Киеве. Там его остановили патрульные для проверки документов, после чего Гогилашвили обрушился на полицейского с руганью и оскорблениями.

"Узнал меня? Очень ху**о, что начальство не узнаешь", — обратился к патрульному Гогилашвили, обвинив полицейского в том, что тот якобы "прыгал на капот".

Сложно понять при каких обстоятельствах возник конфликт, но заметно, что замминистра не стеснялся использовать крепкие слова в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

Как сообщалось ранее, после вспыхнувшего скандала, глава МВД Денис Монастырский рекомендовал Кабмину отстранить Гогилашвили от выполнения служебных обязательств.

СМИ же решили выяснить больше о скандальном чиновнике и ущнали интересные детали, например то, что Гогилашвили остается гражданином России, а также что его жена Мария Левченко является советником президента Владимира Зеленского еще со времен "Квартала".

Также вопросы вызывает и организация по реабилитации наркозависимых, в которой ранее работал Гогилашвили. Речь идет о "Международной антинаркотической ассоциации", которая, как выяснили журналисты, была уличена в похищении людей и пытках.