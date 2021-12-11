Гражданство России и странная реабилитация: что известно об оскандалившемся замглавы МВД Гогилашвили

Что известно об оскандалившемся заме Монастырского.

В субботу, 11 декабря, жители Украины узнали, что у главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского есть заместитель Александр Гогилашвили. Однако положительного в этом мало, поскольку славу ему принес неприятный инцидент, который произошел на блокпосте в Краматорске. Там ночью правоохранитель, по всей видимости, не узнал его и попросил предъявить документы, что и привело чиновника в ярость.

Что же известно о Гогилашвили и чем он занимается.

Согласно данным "Vesti", он пришел в украинскую политику после выборов 2019 года вместе с командой Владимира Зеленского. Как известно, после президентских выборов Рада была распущена и проведены новые выборы, а после был сформирован новый Кабинет министров.

Уже в сентябре того же года Гогилашвили и получил свою должность.

На сайте МВД есть информация, что он получил два диплома Львовского университета бизнеса и права по специализациям "учет и налогообложение" и "право" в 2019 и 2020 году. То есть уже после того, как был назначен на должность.

До этого он работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи" в Киеве.

Сразу же после того, как он перешел в МВД в сети появилась информация, что Гогилашвили является мужем Марии Левченко. Она работала с Зеленским еще во времена "Квартала", а после выборов стала одной из двух советников шестого президента.

Однако хоть заместитель министра и является выходцем из Грузии, но гражданство у него российское.

Как удалось выяснить журналистам, до 2012 года он проживал в Ростове, а затем получил загранпаспорт. С 2015 года у него есть удостоверение на временное проживание в Украине.

Поскольку российский загранпаспорт действует до сих пор, то можно сделать вывод, что от гражданства он не отказывался.

Паспорт Гогилашвили

Есть интересные моменты, связанные и с "Центром здоровой молодежи".

По данным "Страны", эта организация в России связана с протестантской церковью "Царство бога" и занимается реабилитацией наркозависимых. При этом появлялись данные, что в "Центре" применялись пытки и физическое насилие по отношению к "пациентам". Некоторых из них похищали с их домов, а затем помещали в закрытые помещения без возможности связаться с окружающим миром.

Какое место в этой организации занимал Гогилашвили неизвестно, однако после получения поста в МВД он принял обязанности по борьбе с наркотиками и даже выступал за создание реестра всех организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

Как сообщалось ранее, скандал с замом Монастырского произошел в ночь на 11 декабря. Там он проигнорировал требование полицейского предъявить документы и устроил с ним разборки. После того как видео конфликта попало в сеть, украинская общественность резко отреагировала на такое поведение.

Дело дошло до самого Монастырского, который поручил отстранить Гогилашвили от выполнения служебных обязательств и провести служебное расследование.

Сам же оскандалившийся заместитель министра извинился за поведение и заявил, что был слишком эмоциональным.