Громадянство Росії і дивна реабілітація: що відомо про скандального заступника голови МВС Гогілашвілі

Що відомо про заступника Монастирського.

У суботу, 11 грудня, жителі України дізналися, що голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський має заступника Олександра Гогілашвілі. Однак позитивного в цьому мало, оскільки славу йому приніс неприємний інцидент, який стався на блокпості в Краматорську. Там вночі правоохоронець, мабуть, не впізнав його і попросив пред’явити документи, що й розлютило чиновника.

Що ж відомо про Гогілашвілі та чим він займається.

За даними "Vesti", він прийшов до української політики після виборів 2019 року разом із командою Володимира Зеленського. Як відомо, після президентських виборів Раду було розпущено та проведено нові вибори, а після було сформовано новий Кабінет міністрів.

Вже у вересні того ж року Гогілашвілі та отримав свою посаду.

На сайті МВС є інформація, що він отримав два дипломи Львівського університету бізнесу та права за спеціалізаціями "облік та оподаткування" та "право" у 2019 та 2020 році. Тобто вже після того, як його було призначено на посаду.

До цього він працював у громадській організації "Центр здорової молоді" у Києві.

Одразу ж після того, як він перейшов до МВС у мережі, з’явилася інформація, що Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко. Вона працювала із Зеленським ще за часів "Кварталу", а після виборів стала однією з двох радників шостого президента.

Проте хоч заступник міністра і є вихідцем із Грузії, але громадянство в нього російське.

Як вдалося з’ясувати журналістам, до 2012 року він проживав у Ростові, а потім отримав закордонний паспорт. З 2015 року має посвідчення на тимчасове проживання в Україні.

Оскільки російський закордонний паспорт діє досі, можна зробити висновок, що від громадянства він не відмовлявся.

Паспорт Гогілашвілі

Є цікаві моменти, пов’язані з "Центром здорової молоді".

За даними "Страны", ця організація в Росії пов’язана з протестантською церквою "Царство бога" і займається реабілітацією наркозалежних. При цьому з’являлися дані, що в "Центрі" застосовувалися тортури та фізичне насильство щодо "пацієнтів". Декого з них викрадали з їхніх будинків, а потім поміщали до закритих приміщень без можливості зв’язатися з навколишнім світом.

Яке місце в цій організації займав Гогілашвілі невідомо, проте після отримання поста в МВС він прийняв обов’язки боротьби з наркотиками і навіть виступав за створення реєстру всіх організацій, що займаються реабілітацією наркозалежних.

Як повідомлялося раніше, скандал із заступником Монастирського стався в ніч проти 11 грудня. Там він проігнорував вимогу поліцейського пред’явити документи та влаштував із ним розбирання. Після того, як відео конфлікту потрапило до мережі, українська громадськість різко відреагувала на таку поведінку.

Справа дійшла до самого Монастирського, який доручив усунути Гогілашвілі від виконання службових зобов’язань та провести службове розслідування.

Сам же скандальний заступник міністра вибачився за поведінку і заявив, що був надто емоційним.