Зам Монастирського Гогілашвілі вигадав пояснення своїй хамській поведінці з поліцейськими в зоні ООС

Заступник голови МВС заявив, що сприятиме проведенню службового розслідування.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі вибачився за скандал, що розгорівся з поліцейським на блокпості в Донецькій області.

Про це йдеться у пості, розміщеному на його сторінці у Фейсбуку.

"Що стосується інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитись за свою надмірну емоційність", — написав він.

Він додав, що згоден із рішенням голови МВС Дениса Монастирського відкрити дисциплінарне провадження, а також що всіляко сприятиме розслідуванню.

Як повідомлялося раніше, конфлікт між Гогілашвілі та поліцейським стався у Краматорську. Там чиновнику не сподобалося, що правоохоронець не впізнав його, а вимагав пред’явити документи.

Це розлютило заступника голови МВС, після чого він почав завуальовано загрожувати правоохоронцю.

Ситуація могла б залишитися поза увагою громадськості, але відео з блокпосту потрапило до мережі та отримало дуже різку реакцію української громадськості. Крім того, у мережі з’явилася інформація, що Гогілашвілі отримав свою посаду завдяки тому, що його дружина є радником Володимира Зеленського.