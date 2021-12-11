Укр

Зам Монастырского Гогилашвили придумал объяснение своему хамскому поведению с полицейскими в зоне ООС

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Александр Гогилашвили Новость обновлена 11 декабря 2021, 16:27
Александр Гогилашвили

Замглавы МВД заявил, что будет способствовать проведению служебного расследования.

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился за разгоревшийся скандал с полицейским на блокпосте в Донецкой области.

Об этом говорится в посте, размещенном на его странице в Фейсбук.

"Что касается инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", — написал он.

Он добавил, что согласен с решением главы МВД Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство, а также что будет всячески способствовать расследованию.

Как сообщалось ранее, конфликт между Гогилашвили и полицейским произошел в Краматорске. Там чиновнику не понравилось, что правоохранитель не узнал его, а потребовал предъявить документы.

Это привело заместителя главы МВД в ярость, после чего он начал завуалировано угрожать полицейскому.

Ситуация могла бы остаться без внимания общественности, но видео с блокпоста утекло в сеть и получило очень резкую реакцию украинской общественности. Кроме того, в сети появилась информация, что Гогилашвили получил свой пост благодаря тому, что его жена является советником Владимира Зеленского.

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