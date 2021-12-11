Зам Монастырского Гогилашвили придумал объяснение своему хамскому поведению с полицейскими в зоне ООС
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Замглавы МВД заявил, что будет способствовать проведению служебного расследования.
Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился за разгоревшийся скандал с полицейским на блокпосте в Донецкой области.
Об этом говорится в посте, размещенном на его странице в Фейсбук.
"Что касается инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", — написал он.
Он добавил, что согласен с решением главы МВД Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство, а также что будет всячески способствовать расследованию.
Как сообщалось ранее, конфликт между Гогилашвили и полицейским произошел в Краматорске. Там чиновнику не понравилось, что правоохранитель не узнал его, а потребовал предъявить документы.
Это привело заместителя главы МВД в ярость, после чего он начал завуалировано угрожать полицейскому.
Ситуация могла бы остаться без внимания общественности, но видео с блокпоста утекло в сеть и получило очень резкую реакцию украинской общественности. Кроме того, в сети появилась информация, что Гогилашвили получил свой пост благодаря тому, что его жена является советником Владимира Зеленского.
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