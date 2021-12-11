"Зашквар місяця": у мережі відреагували на скандальне відео із заступником міністра МВС на блокопосту

Чиновник образився, що його не впізнали.

Відео з блокпосту в Краматорську за участю заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі, на якому він ображає та погрожує поліцейським, викликало громадський резонанс. Причиною скандалу стала зупинка броньованого авто для перевірки документів.

"Телеграф" зібрав найяскравіші коментарі щодо чиновника. Так, його назвали "особистим дилером Зеленського" і припустили, що він міг швидко здобути таку високу посаду (відразу став заступником міністра у 2019 році, — ред.) завдяки зв’язкам дружини.

Екснардеп Борислав Береза зазначив, що заступник міністра МВС стане ще одним головним болем президента Володимира Зеленського і що "у нього не обличчя, а еб*ло і з цим я не сперечаюся".

Громадський активіст Роман Кулик вважає, що Гогілашвілі мають звільнити, якщо міністру МВС дорога репутація.

Нардеп Ірина Геращенко від імені партії вимагає відставки заступника міністра МВС та публічного вибачення перед поліцейськими з блокпосту.

Волонтер та керівник благодійної організації Мирослав Гай вважає, що поліцейських, які протистояли Гогілашвілі, треба нагородити, а журналіст Олександр Рудоманов попросив увесь список чиновників, яких треба знати в обличчя.

Раніше "Телеграф" писав, що глава МВС вирішив розслідувати вчинок свого заступника.

До цього в центрі уваги преси був також скандал із журналістом Юрієм Бутусовим, який опублікував постріл із гаубиці. Перевіряти взялося Держбюро розслідувань.