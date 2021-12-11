"Зашквар месяца": в сети отреагировали на скандальное видео с замминистра МВД на блокопосту

Чиновник оскорбился, что его не узнали.

Видео с блокпоста в Краматорске с участием заместителя министра МВД Александра Гогилашвили, на котором он оскорбляет и угрожает полицейским вызвало общественный резонанс. Причиной скандала стала остановка бронированного авто ради проверки документов.

"Телеграф" собрал наиболее яркие комментарии про чиновника. Так, его назвали "личным дилером Зеленского" и предположили, что он мог быстро получить такой высокий пост (сразу стал замминистра в 2019 году, — ред.) благодаря связям супруги.

Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что замминистра МВД станет еще одной головной болью президента Владимира Зеленского и что "у него не лицо, а еб*ло и с этим я не спорю".

Общественный активист Роман Кулик считает, что Гогилашвили должны уволить, если министру МВД дорога репутация.

Нардеп Ирина Геращенко от имени партии требует отставки замминистра МВД и публичного извинения перед полицейскими с блокпоста.

Волонтер и руководитель благотворительной организации Мирослав Гай считает, что полицейских, противостоявших Гогилашвили, нужно наградить, а журналист Александр Рудоманов попросил весь список чиновников, которых нужно знать в лицо.

Ранее "Телеграф" писал, что глава МВД решил расследовать поступок своего заместителя.

До этого в центре внимания прессы был также скандал с журналистом Юрием Бутусовым, который опубликовал выстрел из гаубицы. Проверкой занялось Госбюро расследований.