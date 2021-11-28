Журналіст Бутусов вистрілив із гаубиці і тепер ним зайнялося ГБР

Сам Бутусов пов’язує це з неприязню Зеленського.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало перевірки щодо оприлюдненого напередодні відео, на якому головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов стріляє з артилерійської зброї.

Про це відомство повідомило у своєму Фейсбуку.

Вранці суботи, 27 листопада, Бутусов оприлюднив у своїх соцмережах пост, у якому він каже, що "можливо може бути причетним до загибелі кількох окупантів" на Донбасі. До повідомлення він прикріпив відео, на якому каже, що відкриває вогонь за кожного загиблого за часів Голодомору 30-х років українця.

Відповідний запис відразу ж викликав бурхливу реакцію мережі, після чого Бутусов доповнив повідомлення, вказавши, що кадри було знято давно під час тренувань підрозділу територіальної оборони.

Попри це, на ситуацію відреагували в Штабі ООС, в якому нагадали, що всі гармати калібром понад 100-мм давно відведені від лінії зіткнення і знаходяться на позначених Мінськими угодами позиціях.

Пізніше повідомлення такого змісту було оприлюднено і Генштабом ЗСУ. Там також зазначили, що подібні записи дискредитують збройні сили України та можуть бути використані Росією як привід для чергової ескалації.

Зрештою справа дійшла до ДБР, яке розпочало перевірку за статтями 414 (порушення правил поводження зі зброєю) та 437 (підготовка до ведення агресивної війни).

Там повідомили, що згідно з попередньою інформацією, відео було знято далеко від зони ООС, але всі деталі пообіцяли розкрити пізніше.

Сам Бутусов на такі звинувачення відповів дуже різко.

"Державне бюро розслідувань щойно порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав", — написав він.

Як повідомлялося раніше, під час великого пресмарафону президент Володимир Зеленський звинуватив Бутусова в тому, що той першим оприлюднив відео удару "Байрактара" по гарматах окупантів, що призвело до посилення обстрілів. Крім того, він заявив, що журналіст колись хотів увійти в команду Зеленського, але не зміг отримати посаду, після чого і почав активно виступати проти нього. У відповідь Бутусов публічно звинуватив Зеленського у брехні.