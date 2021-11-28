Журналист Бутусов выстрелил из гаубицы и теперь им занялось ГБР

Сам Бутусов связывает это с неприязнью Зеленского.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверки относительно обнародованного накануне видео, на котором главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов стреляет из артиллерийского орудия.

Об этом ведомство сообщило в своем Фейсбук.

Утром субботы, 27 ноября, Бутусов обнародовал в своих соцсетях пост, в котором он говорит, что "возможно может быть причастен к гибели нескольких оккупантов" на Донбассе. К сообщению он прикрепил видео, на котором говорит, что открывает огонь за каждого погибшего во времена Голодомора 30-х годов украинца.

Соответствующая запись сразу же вызвала бурную реакцию сети, после чего Бутусов дополнил сообщение, указав, что кадры были сняты давно во время тренировок подразделения территориальной обороны.

Несмотря на это, на ситуацию отреагировали в Штабе ООС, в котором напомнили, что все орудия калибром более 100-мм давно отведены от линии соприкосновения и находятся на обозначенных Минскими соглашениями позициях.

Позже сообщение подобного содержания было обнародовано и Генштабом ВСУ. Там также указали, что подобные записи дискредитируют вооруженные силы Украины и могут быть использованы Россией, как повод для очередной эскалации.

В конечном итоге дело дошло до ГБР, которое начало проверку по статьям 414 (нарушение правил обращения с оружием) и 437 (подготовка к ведению агрессивной войны).

Там сообщили, что согласно предварительной информации, видео было отснято далеко от зоны ООС, но все детали пообещали раскрыть позже.

Сам Бутусов на подобные обвинения ответил весьма резко.

"Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал", — написал он.

Как сообщалось ранее, во время большого пресс-марафона президент Владимир Зеленский обвинил Бутусова в том, что тот первым обнародовал видео удара "Байрактара" по орудию оккупантов, что привело к усилению обстрелов. Кроме того он заявил, что журналист когда-то хотел войти в команду Зеленского, но не смог получить должность, после чего и начал активно выступать против него. В ответ Бутусов публично обвинил Зеленского во лжи.