"Дуже х**во, що начальство не впізнаєш, б**ь": Гогілашвілі вже не вперше "бикує" на поліцію (відео)

Гогілашвілі не вперше скандалить із поліцією.

В Україні другий день гримить скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. На блокпості між Харківською та Донецькою областями він вступив у словесний конфлікт із поліцейським, оскільки чиновнику не сподобалося, що його не впізнали. Але як виявилося, цей випадок виявився не поодиноким і раніше скандальний заступник міністра вже потрапляв у подібну ситуацію.

Кадрами події поділилася "Українська правда".

Як зазначається, цей конфлікт стався 24 листопада у Києві. Там його зупинили патрульні для перевірки документів, після чого Гогілашвілі обрушився на поліцейського з лайкою та образами.

"Впізнав мене? Дуже ху**о, що начальство не впізнаєш", — звернувся до патрульного Гогілашвілі, звинувативши поліцейського в тому, що той нібито "стрибав на капот".

Важко зрозуміти, за яких обставин виник конфлікт, але помітно, що заступник міністра не соромився використовувати міцні слова щодо співробітника правоохоронних органів.

Обережно відео містить нецензурну лексику.

Як повідомлялося раніше, після скандалу, що спалахнув, глава МВС Денис Монастирський рекомендував Кабміну усунути Гогілашвілі від виконання службових зобов’язань.

ЗМІ вирішили з’ясувати більше про скандального чиновника і виявили цікаві деталі, наприклад те, що Гогілашвілі залишається громадянином Росії, а також що його дружина Марія Левченко є радником президента Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу".

Також питання викликає і організація з реабілітації наркозалежних, у якій раніше працював Гогілашвілі. Йдеться про "Міжнародну антинаркотичну асоціацію", яка, як з’ясували журналісти, була викрита в викраденні людей і тортурах.