Катування, приниження, побиття: у чому звинувачують центри реабілітації, з якими пов’язаний Гогілашвілі

Центри підтримуються багатьма політиками та активістами, серед яких і Володимир Зеленський.

У суботу, 11 грудня, Україну сколихнув скандал із заступником голови Міністерства внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Під час своєї поїздки до Донецької області він влаштував конфлікт із поліцейським на блокпості та пообіцяв тому неприємні наслідки. Як виявилося, минуле у чиновника викликає багато питань, наприклад у ЗМІ вже заявили про його російське громадянство, а також про підозрілу діяльність організації, в якій він раніше очолював відділ зв’язку з громадськістю.

Йдеться про громадську організацію "Центр здорової молоді", а нині "Міжнародну антинаркотичну асоціацію" (МАА). Про те, як працюють її виправні центри, розповіли журналісти-розслідувачі "UA:Перший".

Їм вдалося зустрітися з десятками колишніх "пацієнтів" таких закладів та з’ясувати, що в таких місцях нерідкі випадки, коли людей туди поміщали проти їхньої волі. Крім того, там не нехтують застосовувати проти своїх "в’язнів" фізичну силу і піддають тортурам та приниженням.

Також журналістам вдалося виявити випадки, коли живими реабілітантами вже не поверталися.

Автори розслідування кажуть, що за певну суму, туди можна навіть відправити людину, яка навіть не має жодної залежності.

Попри те, що сам бізнес працює в тіні, багато політиків та активістів виступають на підтримку їхньої діяльності. Серед таких виявився і президент України Володимир Зеленський.

До речі, один із перших візитів на посаді глави держави Зеленський здійснив саме до МАА. Цілком імовірно, що таке рішення було принято завдяки радниці президента Марії Левченко, яка, до речі, є дружиною Гогілашвілі.