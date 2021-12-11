Пытки, унижения, избиения: в чем обвиняют центры реабилитации, с которыми связан Гогилашвили

Центры поддерживаются многими политиками и активистами, среди которых и Владимир Зеленский.

В субботу, 11 декабря Украину всколыхнул скандал с заместителем главы Министерства внутренних дел Александром Гогилашвили. Во время своей поездки в Донецкую область он устроил конфликт с полицейским на блокпосте и пообещал тому неприятные последствия. Как оказалось прошлое у чиновника вызывает много вопросов, например в СМИ уже заявили о его российском гражданстве, а также о подозрительной деятельности организации, в которой он раньше возглавлял отдел связи с общественностью.

Речь идет об общественной организации "Центр здоровой молодежи", а ныне "Международной антинаркотической ассоциацией" (МАА). О том, как работают ее исправительные центры рассказали журналисты-расследователи "UA:Перший".

Им удалось встретиться с десятками бывших "пациентов" таких заведений и выяснить, что в таких местах нередки случаи, когда людей туда помещали против их воли. Кроме того, там не гнушаются применять против своих "узников" физическую силу и подвергают пыткам и унижениям.

Также им удалось обнаружить случаи, когда живыми реабилитанты уже не возвращались.

Журналисты говорят, что за определенную сумму, туда можно даже отправить человека, у которого даже нет никакой зависимости.

Несмотря на то, что сам бизнес работает в тени, многие политики и активисты выступают в поддержку их деятельности. Среди таковых оказался и сам президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, один из первых визитов на посту главы государства Зеленский совершил именно в МАА. Вполне вероятно, что такое решение было принято благодаря советнице президента Марии Левченко, которая, к слову, является женой Гогилашвили.