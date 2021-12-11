Рус

Дружиною зама Монастирського, що влаштував скандал на блокпосту, виявилася секретарка Зеленського.

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
142
Гогілашвілі та Левченко Новина оновлена 11 грудня 2021, 19:10
Гогілашвілі та Левченко

Левченко знайома із Зеленським ще з часів "Кварталу 95".

Українців у суботу обурив скандал за участю заступника голови МВС Олександром Гогілашвілі. Вночі його зупинив поліцейський на блокпості в Краматорську і попросив пред’явити документи, а чиновнику не сподобалося, що правоохоронець його не впізнав. Потім це переросло у класичні "розборки" із погрозами.

Після цього в ЗМІ вирішили дізнатися про нього більше і з’ясували цікаві деталі, наприклад те, що у Гогілашвілі виявляється є громадянство Росії, а також про його роботу в організації з реабілітації наркозалежних, яка не нехтувала викраденням і катуваннями своїх "пацієнтів".

Окремо згадати потрібно те, що дружиною чиновника є Марія Левченко, яка була знайома з президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли той працював у "Кварталі 95".

Левченко після виборів отримала "підвищення" і стала радником президента разом з іншим "кварталівцем" Сергієм Шефіром.

"Мені потрібні помічники. У мене їх два ці помічники — Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", — говорив Зеленський у травні 2020 року, нагадує про його слова BBC.

Очевидно, що з Гогілашвілі нинішній президент теж давно знайомий, оскільки одним із перших візитів після виборів було саме відвідання "Міжнародної антинаркотичної асоціації", де працював майбутній заступник голови МВС.

Левченко, Зеленський та Гогілашвілі
Левченко, Зеленський та Гогілашвілі

Журналіст і блогер Назар Приходько у Фейсбук також додав, що Левченко досі є наближеною до Зеленської людини та навіть відвідує всі засідання РНБО, хоча й не має на те права.

Як повідомлялося раніше, після того, як скандал із Гогілашвілі вилився в мережу, глава МВС Денис Монастирський ініціював провадження про усунення його з посади.

Сам же заступник міністра не став із цим сперечатися, пообіцявши сприяти службовому розслідуванню, а також вибачився за свою поведінку.

Теги:
#Скандал #МВС
Олександр Гогілашвілі
Україна
Громадянство Росії і дивна реабілітація наркозалежних: що відомо про скандального заступника голови МВС Гогілашвілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
Громадянство Росії і дивна реабілітація наркозалежних: що відомо про скандального заступника голови МВС Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Василь Ломаченко проти Річарда Коммі
Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція супербою
Дата публікації
Категорія
Колишній член ТКГ пропонує своє бачення особливого статусу для східних областей України
Без амністії розмови про мир на Донбасі є лише імітацією — Вітольд Фокін
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
Зам Монастирського Гогілашвілі вигадав пояснення своїй хамській поведінці з поліцейськими в зоні ООС
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним