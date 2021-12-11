Дружиною зама Монастирського, що влаштував скандал на блокпосту, виявилася секретарка Зеленського.

Левченко знайома із Зеленським ще з часів "Кварталу 95".

Українців у суботу обурив скандал за участю заступника голови МВС Олександром Гогілашвілі. Вночі його зупинив поліцейський на блокпості в Краматорську і попросив пред’явити документи, а чиновнику не сподобалося, що правоохоронець його не впізнав. Потім це переросло у класичні "розборки" із погрозами.

Після цього в ЗМІ вирішили дізнатися про нього більше і з’ясували цікаві деталі, наприклад те, що у Гогілашвілі виявляється є громадянство Росії, а також про його роботу в організації з реабілітації наркозалежних, яка не нехтувала викраденням і катуваннями своїх "пацієнтів".

Окремо згадати потрібно те, що дружиною чиновника є Марія Левченко, яка була знайома з президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли той працював у "Кварталі 95".

Левченко після виборів отримала "підвищення" і стала радником президента разом з іншим "кварталівцем" Сергієм Шефіром.

"Мені потрібні помічники. У мене їх два ці помічники — Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", — говорив Зеленський у травні 2020 року, нагадує про його слова BBC.

Очевидно, що з Гогілашвілі нинішній президент теж давно знайомий, оскільки одним із перших візитів після виборів було саме відвідання "Міжнародної антинаркотичної асоціації", де працював майбутній заступник голови МВС.

Левченко, Зеленський та Гогілашвілі

Журналіст і блогер Назар Приходько у Фейсбук також додав, що Левченко досі є наближеною до Зеленської людини та навіть відвідує всі засідання РНБО, хоча й не має на те права.

Як повідомлялося раніше, після того, як скандал із Гогілашвілі вилився в мережу, глава МВС Денис Монастирський ініціював провадження про усунення його з посади.

Сам же заступник міністра не став із цим сперечатися, пообіцявши сприяти службовому розслідуванню, а також вибачився за свою поведінку.