Дружиною зама Монастирського, що влаштував скандал на блокпосту, виявилася секретарка Зеленського.
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Левченко знайома із Зеленським ще з часів "Кварталу 95".
Українців у суботу обурив скандал за участю заступника голови МВС Олександром Гогілашвілі. Вночі його зупинив поліцейський на блокпості в Краматорську і попросив пред’явити документи, а чиновнику не сподобалося, що правоохоронець його не впізнав. Потім це переросло у класичні "розборки" із погрозами.
Після цього в ЗМІ вирішили дізнатися про нього більше і з’ясували цікаві деталі, наприклад те, що у Гогілашвілі виявляється є громадянство Росії, а також про його роботу в організації з реабілітації наркозалежних, яка не нехтувала викраденням і катуваннями своїх "пацієнтів".
Окремо згадати потрібно те, що дружиною чиновника є Марія Левченко, яка була знайома з президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли той працював у "Кварталі 95".
Левченко після виборів отримала "підвищення" і стала радником президента разом з іншим "кварталівцем" Сергієм Шефіром.
"Мені потрібні помічники. У мене їх два ці помічники — Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", — говорив Зеленський у травні 2020 року, нагадує про його слова BBC.
Очевидно, що з Гогілашвілі нинішній президент теж давно знайомий, оскільки одним із перших візитів після виборів було саме відвідання "Міжнародної антинаркотичної асоціації", де працював майбутній заступник голови МВС.
Журналіст і блогер Назар Приходько у Фейсбук також додав, що Левченко досі є наближеною до Зеленської людини та навіть відвідує всі засідання РНБО, хоча й не має на те права.
Як повідомлялося раніше, після того, як скандал із Гогілашвілі вилився в мережу, глава МВС Денис Монастирський ініціював провадження про усунення його з посади.
Сам же заступник міністра не став із цим сперечатися, пообіцявши сприяти службовому розслідуванню, а також вибачився за свою поведінку.
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