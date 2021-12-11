Гогілашвілі усунуть від роботи через скандал на блокпосту в ООС: що ще загрожує чиновнику

На час розслідування Гогілашвілі хочуть відсторонити від службових обовʼязків

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський ініціював проведення розслідування інциденту, який відбувся на одному з блокпостів Донецької області, за участі свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Про це у суботу, 11 грудня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі повідомила пресслужба Національної поліції України.

За наявною інформацією, Монастирській закликав провести дисциплінарне провадження через ситуацію, головним героєм якої став заступник міністра Гогилашвілі, аби встановити всі обставини скандалу і зробити необхідні висновки.

Також зазначається, що на період провадження міністр рекомендуватиме уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади.

Відповідне звернення до Кабінету міністрів вже було направлене.

Сам же чиновник наголосив, що планує особисто зайнятися вивченням деталей інциденту та надалі прийняти низку управлінських рішень.

Зауважимо, що провадження, ініційоване міністром, є підставою для притягнення Гогілашвілі до дисциплінарної відповідальності за умови, що той вчинив відповідну провину. Відповідно до статті 66 закону, до державного службовця можуть застосувати один із видів стягнення: зауваження, догану, попередження про неповну службову відповідальність або навіть звільнити з посади.

Тим часом Гогілашвілі на своїй сторінці в соцмережі вибачився за інцидент, пояснивши все "надмірною емоційністью".