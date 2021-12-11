Гогилашвили отстранят от работы из-за скандала на блокпоста в ООС: что еще угрожает чиновнику

На время расследования Гогилашвили хотят отстранить от должностных обязанностей

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования инцидента, произошедшего на одном из блокпостов Донецкой области, с участием своего заместителя Александра Гогилашвили.

Об этом в субботу, 11 декабря, на своей официальной странице в соцсети сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По имеющейся информации, Монастырский призвал провести дисциплинарное производство по ситуации, главным героем которой стал заместитель министра Гогилашвили, чтобы установить все обстоятельства скандала и сделать необходимые выводы.

Также отмечается, что на период производства министр будет рекомендовать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности.

Соответствующее обращение в Кабинет Министров уже было направлено.

Сам же чиновник подчеркнул, что планирует лично заняться изучением деталей инцидента и в дальнейшем принять ряд управленческих решений.

Заметим, что производство, инициированное министром, является основанием для привлечения Гогилашвили к дисциплинарной ответственности при условии, что тот совершил соответствующий проступок. Согласно статье 66 закона, к государственному служащему могут применить один из видов взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполной служебной ответственности или даже уволить с занимаемой должности.

Тем временем Гогилашвили на своей странице в соцсети извинился за инцидент, объяснив все "чрезмерной эмоциональностью".