Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского

Левченко знакома с Зеленским еще со времен "Квартала 95".

Украинцев в субботу привел в негодование скандал с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили. Ночью его остановил полицейский на блокпосте в Краматорске и попросил предъявить документы, чиновнику же не понравилось, что правоохранитель его не узнал. Затем это переросло в классические разборки с угрозами.

После этого в СМИ решили узнать о нем побольше и выяснили любопытные детали, например то, что у Гогилашвили оказывается есть гражданство России, а также о его работе в организации по реабилитации наркозависимых, которая не гнушалась похищением и пытками своих "пациентов".

Отельного упоминания достойно то, что женой чиновника является Мария Левченко, которая была знакома с президентом Владимиром Зеленским еще во времена, когда тот занимался деятельностью в "Квартале 95".

Левченко после выборов получила "повышение" и стала советником президента вместе с другим "кварталовцем" Сергеем Шефиром.

"Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника — Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", — говорил Зеленский в мае 2020 года, напоминает о его словах BBC.

Очевидно, что с Гогилашвили нынешний президент тоже давно знаком, поскольку одним из первых визитов после выборов было как раз таки посещение "Международной антинаркотической ассоциации", где работал будущий замглавы МВД.

Левченко, Зеленский и Гогилашвили

Журналист и блогер Назар Приходько в Фейсбук также добавил, что Левченко до сих пор является приближенным к Зеленскому человеком и даже присутствует на всех заседаниях СНБО, хотя и не имеет на то права.

Как сообщалось ранее, после того, как скандал с Гогилашвили вылился в сеть, глава МВД Денис Монастырский инициировал производство об отстранении его от должности.

Сам же замминистра не стал с этим спорить, пообещав содействовать служебному расследованию, а также извинился за свое поведение.