Зеленський та Ко використовують оперативні номери та спецсигнали для їзди по Києву (розслідування)

На порушеннях також було спіймано Гогілашвілі, Чернишова, Арахамію, Арістова, Павлюка, Кубракова

Президента України Володимира Зеленського, наближених до нього депутатів та топ-чиновників упіймали на використанні оперативних номерних знаків та спецсигналів для зручності пересування Києвом.

Розслідування із цього приводу вийшло на "Українській правді" увечері 14 грудня.

17 листопада на порушеннях упіймали самого президента, — його кортеж із семи автомобілів (наприкінці яких "швидка") деякий час тягнувся у пробці, після чого поліція включила проблискові маячки та виїхала на зустрічну.

А 9 грудня Зеленський відвідував заходи до 30-ї річниці Української федерації футболу, після чого у центрі Києва вийшов регулювальник, щоб зупинити рух та дати кортежу промчати без зупинок.

Регулювальник зупинив рух на перехресті у Києві, щоб кортеж Зеленського проїхав

В Офісі президента та Управлінні держохорони поки що не прокоментували порушення.

Але гарант не єдиний, хто попадався на порушеннях. Прямо біля його офісу на Банковій бачили бізнесмена Іллю Павлюка, якого називали "куратором" низки політиків "Слуги народу" в Раді. Парламентарів бачили біля його офісу перед важливими голосуваннями, через що навіть було розпочато розслідування щодо його можливого впливу на них.

Після цього бізнесмена помітили на Банковій на номерах прикриття (або оперативних номерах), — такі номерні знаки не б’ються по базі поліції, а авто з ними не можна зупиняти на огляд і штрафувати. Їх використовують спецслужби.

Але Павлюк не єдиний, хто катається на таких номерах, — з ними був помічений скандальний екс-зам міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі. Більше того, його також викривали у використанні проблискових маячків.

У вересні з оперативними номерними знаками та спецсигналами біля офісу депутата ОПЗЖ Ігоря Абрамовича у Києві помічали авто супроводу міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Що цікаво, вони використовували спецсигнали, навіть не супроводжуючи самого міністра.

Депутат "Слуги народу" Юрій Арістов, у свою чергу, попався на їзді "зустрічкою" на своєму Range Rover, — так його автомобіль обійшов вечірню київську пробку на шляху з Банкової. Крім того, він був помічений на стоянці у забороненому для цього місця. Сам політик відповів, що його авто керує водієм, а він працює і може відволікатися.

Окрім іншого, як з’ясували журналісти за час спостереження, керівник фракції СН Давид Арахамія розвертався через подвійну суцільну, а міністр інфраструктури Олександр Кубраков їздив смугою громадського транспорту.

Як повідомляв "Телеграф", днями українську громадськість розбурхав скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який влаштував розбирання на блокпості в Краматорську з правоохоронцем, який його не впізнав.

Мережу неприємно вразила лайка та поведінка чиновника, після чого ще й з’ясувалося, що він має громадянство Росії.

Хоча історія закінчилася звільненням Гогілашвілі із МВС, її продовжують активно обговорювати.