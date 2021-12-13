Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі

Журналісти "Телеграфа" згадали всі відомі скандали за участю Олександра Гогілашвілі

Скандал, який прогримів 11 грудня із заступником міністра внутрішніх справ України Олександром Гогілашвілі, викликав величезний резонанс. Мало того, що зупинений на одному з блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил чиновник нецензурно висловлюється щодо правоохоронців, то ще й намагається залякати їх своєю посадою.

Інцидент був записаний на відео та викликав ланцюгову реакцію. Президент України Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі закликав керівництво чиновника звільнити його з посади.

За даними нашого видання, до слів президента прислухалися, проте трапилося це вже після того, як у біографії заступника міністра були з’ясовані факти, що зробили його фігуру ще більш «токсичною».

"Телеграф" розбирався, що саме так налякало відомство, в якому служив Гогілавшвілі.

Російський паспорт

Вже в день початку скандалу, 11 грудня, екснародний депутат України Борислав Береза на своєму Телеграм-каналі опублікував витяг з АС «Російський паспорт», згідно з яким Олександр Гогілашвілі 4 липня 2012 року отримав паспорт громадянина РФ. Виданий документ управлінням Федеральної міграційної служби РФ по місту Ростов-на-Дону.

При цьому дані одержувача паспорта – народження 26 грудня 1976 року в Грузії – збігаються із даними з біографії заступника міністра, опублікованими на сайті МВС України.

Борислав Береза наголосив, що дружина чиновника, Марія Левченко – особиста помічниця Володимира Зеленського з часів «95 кварталу», залишається нею і тепер. До того ж вона нібито була присутня на доповіді ексглави ГУР Василя Бурби Зеленському щодо вагнерівців.

Центр журналістських розслідувань опублікував індивідуальний податковий номер РФ 616404621705, що підтверджувало наявність у чиновника громадянства країни-агресора.

Втім, насправді першими про наявність паспорта громадянина РФ у Олександра Гогілашвілі повідомили ще в липні 2021 року Vesti.ua, наголосивши, що у 2012 році майбутній заступник міністра отримав новий паспорт, оскільки «старий став непридатним».

Паспорт громадянина РФ Олександра Гогілашвілі

Як громадянин РФ зареєстрований Гогілашвілі був у Ростові-на-Дону в будинку №45 на вулиці Пушкінська, де проживав з 1999 року і перший російський паспорт отримав ще 2003 року.

Шахрайство на мільярди у РФ

Цікаво, що Російська Федерація не лише обдарувала майбутнього заступника міністра своїм паспортом, а й умовним вироком у кримінальній справі. Як зазначено в біографії заступника міністра, з 1996 по 2000 роки він займався приватним бізнесом, проте у відповідних реєстрах РФ даних про реєстрацію в податкових органах такого підприємця як Олександр Гогілавшвілі немає.

Натомість за даними тих же «Вістей», ще 1998 року Олександр Гогілашвілі був судимий за шахрайство судом Ростова-на-Дону. Майбутній український чиновник намагався продати один із підроблених векселів Північно-Кавказької залізниці, виготовлений іншим його співучасником.

Рішення суду РФ щодо Олександра Гогілашвілі

Втім, суд тоді звільнив Гогілашвілі, надавши 5-річний випробувальний термін, який він використав для входження у нову сферу – боротьбу з наркоманією як громадський активіст.

Перевиховував наркоманів за допомогою бойовиків майбутнього «Оплоту»

Якщо вірити біографії заступника міністра, яка на рідкість небагатослівна і «гуляє» мережею в різних варіантах, з 2000 по 2010 роки він працював у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних «Вихід».

Неоп’ятидесятницька церква «Вихід» у Росії відома як творець цілого ряду реабілітаційних центрів лікування від алкоголізму та наркоманії, а також як постійний фігурант різних скандалів. Як вважають у церкві, з 2009 року проти них йде кампанія, частиною якої стають публікації у ЗМІ, та перевірки правоохоронців і побиття співробітників.

Не дивно, що Олександр Гогілашвілі вважав за краще переїхати до України. Проте чим він займався тут, сайт МВС практично не повідомляє. Відомо лише, що з жовтня 2018 до вересня 2019 року він працював у ГО «Центр здорової молоді».

Офіційна біографія Гогілашвілі на сайті МВС небагатослівна

Згідно з іншою біографією, свою роботу в даній структурі Гогілашвілі розпочав ще у 2010 році. Щоправда, через два роки пішов працювати в ГО «Міжнародна антинаркотична асоціація» і вже звідти потрапив до МВС.

Але навіть на цій посаді у майбутнього заступника міністра виявилися зв’язки з Росією, і що найгірше – з терористами з самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Так, у лютому 2014 року тодішній керівник «Центру здорової молоді» Євген Нерух заявив в інтерв’ю, що організація повертає наркозалежних до суспільства за допомогою спорту.

«Після реабілітації ми не залишаємо людину напризволяще – пропонуємо їй профільну ресоціалізацію, допомагаємо вписатися в соціум. У Харкові ресоціалізація спортивна, на базі команди «Оплот» (змішані єдиноборства), у Москві це медіаарт (хлопці ставлять виставу у Державному театрі націй, яким керує Євген Миронов)», — заявив Нерух в інтерв’ю газеті «Бульвар».

Тим часом у січні того ж року лідер ГО «Оплот», за якої й був створений спортклуб, Євген Жилін та його бійці активно били активістів «Євромайдану», а сам ексспівробітник УБОЗу проходив у цілій низці кримінальних справ.

Згодом на базі «Оплоту» було створено однойменне незаконне збройне формування на території ОРДЛО, а самого Жиліна, який виїхав до Росії, було вбито 19 вересня 2016 року в Підмосков’ї.

Не менш цікавою є доля «Центру здорової молоді», чий керівник Євген Нерух помер у 2018 році, як стверджували «злі язики» від передозування наркотиками. Втім, на майбутньому організації це позначилося слабо – вона, як і раніше, пропонує свої послуги з лікування алко-, нарко- та інших залежностей за гроші.

Щобільше, 26 травня 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський із дружиною особисто взяв участь у відкритті нового спортивно-терапевтичного табору на Київщині. Як з’ясувалося, "Квартал-95" давно підтримував громадську організацію.

Володимир Зеленський у гостях у борців із наркотиками

Це при тому, що сумнівні методи лікування організації вже привертали увагу правоохоронців. За даними поліції Дніпра, майже половина пацієнтів центру утримувалися в ньому насильно та платили за лікування 5-7 тисяч гривень на місяць.

Людина Зеленського у МВС

Але чому президент Володимир Зеленський особисто відвідав відкриття табору якоїсь громадської організації? Відповідь крилася у фігурі Марії Левченко – дружини Олександра Гогілашвілі, особистої помічниці глави держави ще з моменту його роботи у «Кварталі-95».

Очевидно, саме цим фактом пояснювалося призначення самого Гогілашвілі заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова рішенням Кабміну №917-р від 25 вересня 2019 року.

Тоді ж у самого Гогілашвілі розкрили факт особистого знайомства з ексдепутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим, що у ЗМІ замміністра пояснив «роботою продюсером російського телеканалу «Посмішка дитини».

Олександр Гогілашвілі та Микола Валуєв

За версією Vesti.uа, Олександр Гогілашвілі був пролобійований на цю посаду за участю дружини Марії Левченко як можлива противага Арсену Авакову.

З «жебрака» в мільйонери – як розбагатів Олександр Гогілашвілі

Цікавою є трансформація, що сталася з матеріальним становищем Олександра Гогілашвілі. Якщо вірити декларації Олександра Гогілашвілі, то за 2018 рік у «Центрі здорової молоді» він заробив лише 8631 гривню. Дохід дружини взагалі чомусь не був вказаний. При цьому сам заступник міністра та його дружина мали по 10 тисяч доларів готівкою. Звідки взялися ці кошти – невідомо.

Подружжя Олександр Гогілашвілі та Марія Левченко

Також у подружжя була квартира в Києві, записана на Марію Левченко, і два авто – по одному на кожного з подружжя.

Згідно з декларацією за 2020 рік, подружжя придбало дві земельні ділянки майже 1800 квадратних метрів та житловий будинок на 117 квадратів, а також Джип Cherokee за 197 тисяч гривень.

Як заступник міністра у 2020 році Гогілашвілі заробив 815 тисяч гривень, його дружина Марія Левченко майже 144 тисячі, причому цього разу було вказано місце отримання доходу – ТОВ «Квартал 95». У вигляді готівкових та банківських рахунків у подружжя майже 410 тисяч гривень та 23 тисячі доларів.

Втім, якщо вірити цій декларації, Марія Левченко не є офіційним помічником Володимира Зеленського, хоча сам він у травні 2020 року говорив зовсім інше.