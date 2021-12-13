Заступника міністра МВС Гогілашвілі покарали після скандалу на блокпосту у Краматорську: подробиці

Кабінет міністрів дослухався до рекомендацій Зеленського

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який накинувся на співробітників поліції на блокпості в Краматорську, закінчився його звільненням.

Відповідне рішення про звільнення чиновника із посади прийняв Кабінет міністрів, передають джерела "Телеграфа".

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