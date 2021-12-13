Рус

Заступника міністра МВС Гогілашвілі покарали після скандалу на блокпосту у Краматорську: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
126
Олександр Гогілашвілі Новина оновлена 13 грудня 2021, 11:13
Олександр Гогілашвілі

Кабінет міністрів дослухався до рекомендацій Зеленського

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який накинувся на співробітників поліції на блокпості в Краматорську, закінчився його звільненням.

Відповідне рішення про звільнення чиновника із посади прийняв Кабінет міністрів, передають джерела "Телеграфа".

Новина доповнюється…

Теги:
#Скандал #МВС #Звільнення #Олександр Гогілашвілі
Олександр Гогілашвілі
Україна
Заступника міністра МВС Гогілашвілі покарали після скандалу на блокпосту у Краматорську: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
Заступника міністра МВС Гогілашвілі покарали після скандалу на блокпосту у Краматорську: подробиці
Дата публікації
Категорія
Після зіткнення з пішоходами авто протаранило дорожній знак, дерево та електроопору
Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)
Дата публікації
Категорія
Сніг очікується в західних регіонах України
Україну цього тижня накриє опадами: яким регіонам чекати на сніг, дощ і ожеледицю
Дата публікації
Категорія
Представники G7
Величезні наслідки та серйозна ціна: "Велика сімка" пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
NK (Настя Каменських) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Переліт бізнес-класом і фруктова жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських