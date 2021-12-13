"Вивчити поіменно!" Після скандалу із заступником міністра МВС поліцейським прийшла цікава рознарядка

Судячи з нової вказівки, співробітники поліції зобов’язані знати всіх своїх керівників в обличчя

Після скандалу на блокпості в Краматорську за участю заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі, який накинувся на своїх підлеглих через те, що його не впізнали, стало відомо про нове розпорядження для поліцейських.

Як повідомляють джерела "Телеграфу" в правоохоронних органах, співробітників луганської поліції зобов’язали вивчити імена всього керівництва МВС.

Нагадаємо, що суперечка між Олександром Гогілашвілі та співробітником Донецької поліції сталася на одному з блокпостів у зоні ООС. Поліцейський зупинив автомобіль заступника міністра МВС з метою перевірки документів, однак отримав на свою адресу погрози та нецензурну лайку за те, що відразу не впізнав про своє керівництво.

Після того, як скандальне відео потрапило в мережу, глава МВС Денис Монастирський ініціював службове розслідування і рекомендував усунути Гогілашвілі з посади.

Своєю чергою, заступник міністра вибачився за свою "зайву емоційність" і додав, що його усунення — справедливе покарання за скоєне.

Звичайно ж, особистість Гогілашвілі серйозно зацікавила громадськість та журналістів, які з’ясували, що чиновник має російський паспорт. А його дружина – Марія Левченко – це довірена особа президента Зеленського ще з часів "Кварталу". На додаток, жінка спокійно відвідує засідання РНБО.

Що стосується реакції президента України на інцидент — Зеленський після того, що сталося з Олександром Гогілашвілі, натякнув йому на звільнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Гогілашвілі не вперше поводився подібним чином щодо правоохоронців і зовсім недавно він влаштував "розбір польотів" з патрульними у Києві.