Зеленський жорстко відреагував на скандал із заступником голови МВС Гогілашвілі: подробиці

Перед законом усі рівні, підкреслює глава держави

Неприємна ситуація, в яку на Донбасі потрапив заступник голови МВС України Олександр Гогілашвілі, дійшла і президента Володимира Зеленського.

Як зазначив глава держави в особистому Telegram-каналі, реакція у цьому випадку може бути лише одна.

Єдиним виходом із ситуації Зеленський бачить звільнення Гогілашвілі з посади. Все тому, що рівність має бути для всіх як для представників уряду, так і для звичайних людей.

"Відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини", — наголосив президент.

Згідно з заявою Володимира Зеленського, він звернувся з проханням до Кабміну та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, аби Гогілашвілі був звільнений через свою некоректну поведінку. При цьому глава держави додав, що не сумнівається — заява про звільнення вже, найімовірніше, написана самим "героєм" скандалу.

Зазначимо, що в Олександра Гогілашвілі та Володимира Зеленського є спільне минуле, та й сьогодення теж. Раніше вони були пов’язані завдяки "Студії "Квартал-95", зараз же — через дружину Гогілашвілі, яка працює особистою помічницею президента.

Цікаво й те, що багато громадських працівників, включаючи журналіста Юрія Бутусова, були впевнені, що влада проігнорує такий кричущий скандал за участю представника Камбіна, адже вони нібито є друзями. Вогню в масло додав і той факт, що Олександр Гогілашвілі, виявляється, у 2020 році отримав від Зеленського в нагороду орден "За заслуги" третього ступеня.