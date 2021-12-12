Гогілашвілі — орденоносець: за що Зеленський нагородив заступника голови МВС, який потрапив у скандал

У переліку причин для нагороди — "бездоганне служіння народу України"

Учасник гучного скандалу на блокпосту Донбасу, заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, дружина якого є секретаркою Володимира Зеленського, свого часу був представлений до державної нагороди. Нею виявився орден "За заслуги" ІІІ ступенів.

Увагу до цього факту привернула на своїй Facebook-сторінці нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

За словами політика, такий крок президента виглядає дуже дивно, якщо врахувати, що в країні достатньо інших, начебто більш гідних претендентів на отримання подібної нагороди.

"Гогілашвілі, який кілька місяців попрацював заступником міністра (і це його перший запис у трудовій книжці після ГО) — у нас уже орденоносець, — обурюється Геращенко. — Зверніть увагу за що: за сумлінне та бездоганне служіння народу. Слуга народу! Вони такі".

Додатково депутат висловила думку, що після інциденту, який стався із Гогілашвілі, незважаючи на його вибачення, чиновника слід звільнити і, звичайно, повернути вручений йому орден державі.

Яка нагорода?

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня є нагрудним знаком у формі хреста із закругленими кінцями. Його виготовляють із нейзильберу та частково покривають емаллю, котра має малиновий колір.

Орден "За заслуги"

На нагороді також є зображення тризубця та вінка з лавру та дубових гілок.

Що відомо про нагородження?

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня можуть отримати представники різних рангів суспільства. Тут і співробітники іноземних посольств, і відомі держслужбовці, громадські діячі, політики чи культурні діячі.

Конкретної інформації про нагородження Олександра Гогілашвілі, крім Указу Президента, датованого 30 жовтня 2020 року, у мережі немає.

Скрін документа із сайту глави держави

Серед причин представлення до ордена вказані самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у боротьбі зі злочинністю.

Як відомо, перед приходом до міністерства Гогілашвілі працював у ГО "Центр здорової молоді". Також він був пов’язаний із Міжнародною антинаркотичною асоціацією. Прийшовши до МВС, чоловік почав відповідати саме за напрямок боротьби з наркотиками. Чиновник також був ініціатором створення реєстру організацій, що проводять реабілітацію наркозалежних.

Ймовірно, саме його активність у цьому напрямку й могла стати причиною отримання держнагороди від президента.

Зазначимо, що деякі центри реабілітації наркозалежних українців, які пов’язують з ім’ям Олександра Гогілашвілі, мають не найкращу славу. Пацієнти цих закладів нерідко нарікали на жорстоке ставлення персоналу.